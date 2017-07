VIVA.co.id – Wakil Presiden Amerika Serikat, Mike Pence akan tiba di Indonesia malam ini, Rabu 19 April 2017. Kedatangan Mike Pence akan dimulai dengan pertemuan bilateral dengan Presiden Joko Widodo dan pejabat negara lainnya untuk mempererat kerja sama kedua negara.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Arcandra Tahar mengatakan, ada berita bagus bagi industri minyak dan gas bumi di Indonesia dengan kedatangan politisi dari partai Republik itu. Salah satunya adalah terkait dengan pengelolaan dan kontrak blok migas di perairan Natuna.

"Di Natuna, there is a good news dalam sebulan ini. There's a good news untuk Natuna," tutur Arcandra di Jakarta, dikutip Rabu 19 April 2017.

Arcandra menerangkan, ExxonMobil Indonesia yang mengelola beberapa blok migas di Natuna menjalankan operasinya dengan kontrak yang belum 'clear' perjanjiannya. Maka, dengan kedatangan Mike Pence, kata Arcandra, akan ada berita bagus tentang penyelesaian kontrak yang abu-abu tersebut.

"Kan selama ini, Natuna ini dari Exxon ini masih melihat kontrak yang lama kan enggak clear. PSC (Production Sharing Contract) itu udah lama, di Natuna di (bagian) alpha. Semoga good news-nya dalam satu bulan ini akan diselesaikan. Kata Mike Pence apa yang abu-abu akan dihitam putihkan. Itu good news-nya," jelasnya lagi.