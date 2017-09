VIVA.co.id – Setiap manajer di setiap tempat kerja memiliki sifat yang berbeda-beda. Tapi jika berbicara secara umum, ada cara terbaik agar bos atau manajer menyukai Anda melakukan pekerjaan hebat.

Dilansir dari Business Insider, pada Selasa 5 September 2017, jika Anda ingin disukai oleh manajer dan berpotensi menjadi anggota tim favorit, ada beberapa strategi sederhana yang bisa digunakan.

Adapun lima strategi yang bisa digunakan agar manajer Anda menyukai kerja yang telah dilakukan yaitu:

1. Cobalah untuk memecahkan masalah sendiri

Dalam buku berjudul "How to Stop Worrying and Start Living" tahun 1948 oleh Dale Carnegie, menuliskan bahwa kekhawatiran tim bisa terpecahkan bila ada yang pertama kali memikirkan sebuah solusi.

Untuk itu, kalahkan atasan Anda dengan keterampilan pemecahan masalah yang Anda miliki dan bawalah itu ketika terjadi dilema sebuah masalah dalam pertemuan yang benar-benar tidak bisa terpecahkan.

2. Selalu tunjukkan nilai Anda kepada perusahaan

Bos Anda tidak perlu mendengar tentang bagaimana Anda menginginkan promosi karena Anda menginginkan gelar yang lebih bergengsi. Jika meminta sesuatu gelar, kenaikan gaji, atau pertanggungjawaban lebih, tunjukkan hal itu dengan cara yang menguntungkan atasan Anda, dan organisasi secara keseluruhan.

3. Ubah gaya komunikasi Anda agar sesuai dengan keinginan atasan

Sekali lagi, bagian dari pekerjaan Anda adalah membuat pekerjaan atasan Anda menjadi lebih mudah.

Sebagai profesor, Michael Watkins mengatakan kepada Harvard Business Review, Anda harus segera mengetahui bagaimana manajer Anda lebih suka berkomunikasi. Apakah itu Slack? E-mail? Percakapan tatap muka? Dan seberapa sering Anda harus check in?

Watkins juga mengatakan bahwa jika ada ketidakcocokan antara gaya atasan Anda, misalnya, maka Anda harus introspeksi dan penting melakukan komunikasi terbuka untuk menyelesaikan itu.

4. Mintalah saran

Anda mungkin khawatir meminta saran atasan Anda tentang apa pun, entah bagaimana mereka sampai pada titik ini dalam karier atau strategi pemasaran yang menurut mereka harus Anda jalani.

Namun, penelitian dari Harvard Business School menunjukkan bahwa meminta saran tidak membuat Anda terlihat bodoh. Justru ini bisa membuat Anda tampak lebih kompeten, yang mungkin Anda inginkan atasan bertemu dengan Anda.

5. Bekerja lebih pagi

Penelitian dari Michael G. Foster School of Business di University of Washington menunjukkan bahwa karyawan yang masuk ke kantor lebih awal umumnya dirasakan oleh manajer mereka. Karena lebih teliti dan mendapat penilaian kinerja lebih tinggi daripada karyawan yang datang lebih siang.

Jika Anda merasa bekerja lebih produktif, katakanlah, pukul 10 pagi sampai 6 sore, alih-alih pukul 9 pagi sampai 5 sore, pertimbangkan untuk menjelaskan situasinya kepada manajer Anda dan hadapi potensi "bias pagi" mereka.