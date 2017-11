VIVA – Beberapa orang yang memiliki kekayaan cukup banyak, terkadang bingung bagaimana menghabiskan uang yang dimilikinya. Mengapa tak mencoba untuk membeli pulau pribadi.

Ada beberapa negara di dunia yang sukarela menjual pulau-pulau di wilayahnya, sehingga jika sudah memiliki pulau tersebut, Anda bisa bebas menggunakannya tanpa perlu takut dengan hukum yang berlaku.

Tapi jangan kaget, pulau-pulau pribadi seperti ini dijual dengan harga yang cukup fantastis. Nah berikut ini dihimpun Cermati.com beberapa daftar pulau pribadi di dunia yang bisa dibeli apabila isi dompet cukup.

1. Isla Centinela, Spanyol

Pulau yang berada di Spanyol ini memiliki sebuah benteng di dalamnya yang sudah berdiri sejak 1920. Bagi Anda yang ingin berkunjung ke pulau ini, satu-satunya akses yang bisa digunakan hanyalah menggunakan perahu karena letaknya yang memang dikelilingi oleh air. Pulau ini dijual sekitar Rp55 miliar.

2. Danmarks Holme, Swedia

Pulau ini terletak di Swedia tepatnya berada dekat dengan Kota Stockholm. Pulau ini sudah berpenghuni mulai dari tahun 1600-an.

Di dalam Pulau Danmarks Holme sudah terdapat 3 rumah dan 3 cottage. Pulau ini dijual dengan harga yang cukup fantastis sekitar Rp97 miliar.

3. The Island of Happy Days, Winconsin, AS

Pulau pribadi ini terdiri dari dua pulau yang mana masing-masing pulau dihubungkan dengan sebuah jembatan. Di dalam pulau ini, Anda bisa menemukan penginapan dengan fasilitas kamar mencapai 40 unit. Untuk harga jual pulau ini cukup tinggi sekitar Rp252 miliar.

4. Ballast Key, Florida, AS

Pulau pribadi lainnya yang berada di Amerika Serikat adalah Ballast Key. Pulau ini berada di kawasan Florida.

Dibanderol dengan harga jual mencapai Rp210 miliar, pulau ini sebenarnya berlokasi di kawasan yang cukup terpencil. Bahkan jarak dari pemukiman warga cukup jauh, sekitar 12 kilometer.

5. Pulau Tavern, Connecticut, AS

Tavern Island ini memang dikenal karena menyimpan cerita legenda, sejarah, serta pengetahuan yang cukup populer. Pulau ini sebenarnya sudah ditempati pemukim dari Benua Eropa sejak tahun 1651. Pulau ini dibanderol dengan harga mencapai Rp146 miliar.

6. Pulau Baliceaux, Kepulauan Karibia

Dapat dikatakan jika pulau ini menjadi salah satu surga tropis di kawasan Kepulauan Karibia. Pulau Baliceaux ini dapat dikatakan sebagai pulau perawan karena masih belum pernah dihuni sama sekali.

Pulau ini dibanderol dengan harga Rp399 miliar. Harga tersebut sudah sesuai dengan keindahan pulau dan sekitarnya yang cukup memesona.

7. Johnny’s Cay, Kepulauan Karibia

Pulau ini dikelilingi oleh lautan yang begitu cantik dan eksotis. Di dalam pulau ini sudah terdapat penginapan yang dibangun dengan gaya khas tradisional dari Kepulauan Karibia. Untuk harga jual pulau ini sekitar Rp79 miliar.

8. Pulau Cerralvo, Amerika Tengah

Pulau yang memiliki panjang mencapai 25 kilometer ini memiliki pemandangan yang tak biasa. Di dalam pulau ini Anda bisa melihat beberapa pegunungan dengan tinggi hampir mencapai 640 meter. Pulau yang berada di kawasan Amerika Tengah ini memiliki harga jual mencapai Rp266 miliar.

9. Moho Cay, Amerika Tengah

Pulau tropis ini memiliki pemandangan yang begitu indah dan menakjubkan. Tanah pulau ini begitu subur, di sini Anda bisa menemukan berbagai pohon seperti kelapa, almond, dan oak.

Tak hanya itu, sekitar pulau ini juga terdapat terumbu karang yang cukup cantik. Pulau ini dijual dengan kisaran harga Rp56 miliar.

10. Taiaro Atoll, Polinesia

Pulau ini memiliki bentuk yang cukup unik karena menyerupai cincin. Di tengah-tengah pulau tersebut ada sebuah danau air asin dengan pemandangan yang cukup indah. Harga dari pulau ini mencapai Rp97 miliar.

Pulau pribadi dapat digunakan sebagai tempat berlibur hingga berbisnis. Pulau-pulau pribadi seringkali dibanderol dengan harga yang cukup menakjubkan. Namun, semua itu sebanding dengan manfaat yang bisa didapatkan.



Anda bisa menjadikan pulau pribadi tersebut sebagai sarana untuk berlibur bersama keluarga. Bahkan, pulau pribadi juga bisa dijadikan sebagai ajang berbisnis yang bisa menguntungkan. (one)