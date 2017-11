VIVA – Harga emas acuan dunia pagi ini dibuka turun tipis setelah dolar Amerika Serikat menguat ke level tertinggi. Penguatan dolar AS didukung membaiknya sejumlah data ekonomi dan keoptimisan terkait prospek kenaikan suku bunga oleh bank sentral AS atau Federal Reserve

Dilansir dari laman Reuters, Senin 6 November 2017, harga emas di pasar spot tercatat turun 0,2 persen ke level US$1.267,01 per ons. Sementara itu, emas berjangka AS untuk pengiriman Desember turun 0,1 persen ke posisi US$1.267,7 per ons.

Emas Domestik

Sementara itu, untuk harga emas PT Aneka Tambang Tbk, pada hari ini justru tercatat naik sekitar Rp2.000 per gram dibanding perdagangan akhir pekan lalu.

Dikutip dari data Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia Antam, Senin, 6 November 2017, untuk pembelian di kantor Pulogadung, Jakarta Timur, emas dibanderol Rp623 ribu per gram.

Untuk pembelian kembali, atau buyback, Antam menetapkan harga Rp554 ribu per gram. Harga ini naik Rp3.000 per gram dibanding perdagangan akhir pekan lalu.



Berikut ini harga emas berdasarkan ukuran. Emas lima gram Rp2,97 juta, 10 gram Rp5,89 juta, 25 gram Rp14,65 juta, dan 50 gram Rp29,26 juta. Kemudian, emas 100 gram dibanderol Rp58,47 juta, 250 gram Rp146,05 juta, dan emas 500 gram Rp291,9 juta.



Untuk produk Batik all series ukuran 10 gram dan 20 gram dipatok masing-masing Rp6,34 juta dan Rp12,29 juta. Selanjutnya, produk edisi Idul Fitri, ukuran 2 dan 5 gram dibanderol Rp1,28 juta dan Rp3,04 juta.

Transaksi pembelian emas langsung di kantor Antam Pulogadung, setiap harinya dibatasi 150 antrean. Hari ini, hanya emas ukuran 250 gram tidak tersedia. (art)