VIVA.co.id – Pemerintah Prancis memperingatkan bahaya dari rezim Kim Jong-un di Korea Utara. Menurut Prancis, Korut memiliki kemampuan untuk melesatkan peluru kendali (rudal) dan mampu menyerang Amerika Serikat dan Eropa dengan senjatanya itu dalam beberapa bulan ke depan.

Ini disampaikan Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian. Kata Le Drian, kemampuan rudal Korut terus semakin meningkat setelah serangkaian uji coba yang dilakukan. Le Drian pun mendesak China untuk lebih aktif secara diplomatis untuk menyelesaikan krisis tersebut.

"Situasinya sangat serius. Kita melihat Korea Utara memiliki rudal mematikan. Dalam beberapa bulan itu akan menjadi kenyataan," kata Jean-Yves Le Drian seperti dilansir New York Times, Sabtu 2 September 2017.

"Saat ini, ketika Korea Utara memiliki sarana untuk menyerang Amerika Serikat, bahkan Eropa, Jepang dan China, maka situasinya akan menjadi sasaran ledakan," katanya.

Maka itu, Le Drian meminta pada China yang tercatat merupakan mitra dagang utama Pyongyang untuk melakukan negosiasi. Sebab semua harus dilakukan untuk memastikan sanksi PBB terhadap Korea Utara. "Korea Utara harus menemukan jalan menuju negosiasi. Itu harus diplomatis aktif."

Sebelumnya Korea Utara kembali sesumbar mengenai rudalnya yang sempat terbang di langit Jepang. Selain mengancam akan menyerang Guam, Korut juga tak segan-segan menerbangkan misil melewati Korea Selatan.

Sebelum insiden rudal di langit Jepang itu, Komandan Angkatan Udara Amerika Serikat, Jenderal Chuck Wald yang kini telah pensiun pernah melontarkan tanggapan tegas. Dia mengatakan, pernah terpikir untuk menembak jatuh rudal Korea karena AS memiliki kemampuan untuk hal itu.

Dikutip dari laman Independent, Pakar Keamanan AS, Douglas H Paal yang pernah duduk di Dewan Keamanan AS masa pemerintahan Presiden Ronald Reagan dan George H W Bush memberikan analisis. Menurutnya, secara kemampuan, baik Jepang maupun AS apalagi berkoalisi dengan Korea Selatan memiliki kemampuan untuk menembak jatuh rudal Korut.

Namun dia mengatakan, sistem senjata AEGIS untuk rudal belum pernah dipakai secara penuh dalam kondisi selain latihan. Oleh karena itu akan ada kemungkinan meleset tatkala dipakai menembak rudal Korut. Apabila penembakan rudal Korut meleset maka risiko dan dampaknya akan lebih besar dan merugikan. Selain itu, akan memberi panggung bagi Kim Jong-un untuk menjustifikasi dimulainya perang.

"Kami sudah mengerjakan sistem ini selama 30 tahun namun tetap ada potensi meleset. Jika rudal Korut gagal ditembak jatuh justru akan menjadikan Kim Jong-un merasa menang dan meluluskan propagandanya," kata Paal.