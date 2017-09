Gaya Unik Presenter Korut Bacakan Berita Uji Coba Nuklir Bom Hidrogen. Korea Utara akhirnya buka suara soal ledakan besar berkekuatan 6,3 magnitude yang terpantau Badan Survei Geologi Amerika Serikat, United States Geological Survey (USGS), Minggu, 3 September 2017. Melalui televisi nasionalnya, Korea Utara menyatakan telah berhasil melakukan uji coba nuklir berupa bom hidrogen yang dirancang untuk dipasang pada rudal balistik antarbenua. Bom yang baru dikembangkan ini, diklaim Korea Utara bisa menghasilkan hasil yang lebih besar daripada uji coba nuklir sebelumnya. Uji bom hidogren itu merupakan perintah dari pemimpin Korea Utara Kim Jong Un. "Kesuksesan sempurna dan merupakan langkah bermakna dalam menyelesaikan program senjata nuklir negara tersebut," kata penyiar televisi nasional Korea Utara dalam laporan langsungnya. Video by KCT Berita VIVA.co.id #bomhidrogen #koreautara #northkorea #kimjongun #korut #nuklir #nuclear #bomh #usgs

