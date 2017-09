VIVA.co.id – Tak dipungkiri jika sosok Donald Trump terbilang rajin muncul sebagai cameo dalam film-film buatan Hollywood. Terutama saat ia belum terpilih sebagai presiden Amerika Serikat. Nah, kali ini aktor beken Matt Damon membocorkan alasannya.

Ya, sudah tak terhitung berapa banyak Trump muncul dalam film-film Hollywood dan pertunjukan televisi, bahkan saat perannya tak begitu penting alias hanya cameo. Sebut saja film-film seperti Home Alone 2, The Fresh Prince of Bel Air, Two Weeks Notice hingga The Apprentice.

Rupanya, hal itu tak lepas dari banyaknya gedung-gedung yang dimiliki Donald Trump. Hal itu diungkapkan Matt Damon dalam sebuah wawancara dengan seorang reporter The Hollywood.

Dalam wawancara tersebut, Matt Damon yang mengaku tak pernah bertemu langsung dengan Donald Trump mengatakan bahwa sosok presiden AS itu sering muncul di film karena memang permintaannya langsung sebagai bagian dari barter menggunakan propertinya.

Diketahui, bahwa banyak film-film Hollywood yang diproduksi menggunakan properti Trump terutama untuk gedung-gedung bertingkat. "Kesepakatannya jika Anda ingin mengambil gambar di salah satu bangunannya, Anda harus menuliskannya untuk ambil bagian," kata Matt Damon, seperti dilansir Joe.co.uk.

"Sutradara Martin Brest harus menulis sesuatu di film ‘Scent of a Woman’ - dan seluruh kru harus terlibat. Anda harus membuang waktu berjam-jam untuk pengambilan gambar penuh omong kosong itu. Dan Anda harus memanggil dia dengan namanya lalu dia bergaya," tambahnya.

Sosok Donald Trump memang penuh kontroversi. Hal itu pula yang membuat Donald Trump juga begitu dimusuhi meski telah terpilih sebagai orang nomor satu di AS. Bahkan ejekan terhadap sosok Trump saat ini mudah ditemui. (ren)