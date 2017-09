VIVA.co.id – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan telah mengetahui tindakan Direktur Penyidikan KPK, Brigjen Polisi Aris Budiman, yang melaporkan dirinya ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik dan penghinaan. Namun sejauh ini, Novel belum berencana melakukan sesuatu dalam menghadapi kasusnya itu.



"Iya, (Novel) sudah tahu. Tetapi dia belum menyampaikan apa-apa ke saya (untuk menghadapi ini), kebetulan saya juga sedang di Jakarta sekarang," kata kakak kandung Novel, Taufik Baswedan, saat dikonfirmasi awak media melalui pesan singkat, Minggu, 3 September 2017.

Taufik bisa dikatakan kakak sekaligus juru bicara kelurga Novel selama ini. Terlebih setelah mencuatnya kasus penyiraman air keras terhadap Novel oleh orang tak dikenal, yang membuat Novel harus menjalani perawatan intens di rumah sakit di Singapura sampai sekarang ini.

Taufik mengatakan keluarganya tidak mau gegabah dalam menghadapi laporan Aris Budiman. Apalagi, hal itu ranah internal KPK.



"Tidak perlu buru-buru harusnya, kan semua itu kan tidak terjadi tiba-tiba, pasti ada sebabnya. Cerita soal email itu terjadi di internal (KPK), dan itu kritikan yang seharusnya menjadi cambuk untuk lebih baik, enggak perlu sensitif begitulah," kata Taufik.



Disinggung mengenai terbitnya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan Polda Metro Jaya atas kasus tersebut, menurut Taufik pihaknya tetap menghormati proses hukum. Tapi ia meyakini yang dilakukan adiknya untuk kebaikan KPK.



"Kami jalani saja, karena kadang suatu yang kita benci itu padahal itu baik untuk kita, dan yang kita suka padahal itu buruk untuk kita. Jadi kami mengalir saja dan harus selalu siap dengan apa yang terjadi," kata Taufik.



Sebelumnya, Brigjen Polisi Aris Budiman yang kini menjabat Dirdik KPK, melaporkan penyidik KPK, Novel Baswedan ke Polda Metro Jaya. Laporan itu tertuang dalam nomor LP 3937/VIII/2017/PMJ/ditkrimsus tertanggal 21 Agustus 2017. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dalam kasus itu pun sudah keluar. Aris merasa terhina dengan pernyataan Novel Baswedan dalam surat elektronik atau email yang dikirimkan Novel. (ren)