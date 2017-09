VIVA.co.id – Sebuah akun Twitter bercentang biru bernama @HolyKaaba berkicau seiring masuknya puncak ibadah haji yang diikuti lebih dari dua juta umat muslim dunia di Mekah.

Belum diketahui siapa pengelola akun ini. Namun akun yang dibuat sejak Maret 2017 ini menjadi pengabar aktivitas ibadah haji secara langsung di tanah suci Mekah.

Penelusuran VIVA.co.id, akun ini baru pertama kali berkicau pada 29 Agustus meski telah ada sejak enam bulan lalu.

FOTO: Tampilan muka akun Twitter @HolyKaaba

Hingga Senin, 4 September 2017, terpantau baru 71 kali unggahan status dari akun ini, namun telah memiliki lebih dari 34 ribu pengikut.

Pada Kamis lalu, akun @HolyKaaba sempat menampilkan siaran langsung pergantian kain Kiswa yang melapisi Kakbah. Setidaknya video ini mendapat penonton hingga 14 ribu kali dan lebih dari 400 kali unggahan ulang.

#Kaaba Kiswa: 670kg of the finest silk in the world, 120kg of gold plated silver & 100kg of silver are used for the embroidery of the #Kiswa pic.twitter.com/RKQr6Roevc — Kaaba | ?????? (@HolyKaaba) 31 Agustus 2017