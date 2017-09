VIVA.co.id – Jumlah jemaah haji yang meninggal saat fase puncak haji bertambah. Rata-rata jemaah wafat karena mengalami penyakit jantung sampai gangguan saluran pernapasan.

Data Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) mencatat ada 15 jemaah haji Indonesia wafat di Mina dalam dua hari terakhir. Empat jemaah wafat di pemondokan di Mina dan 11 jemaah di RSAS Mina.

Dengan demikian, total ada 252 jemaah haji Indonesia yang wafat di Arab Saudi sampai dengan Selasa, 5 September 2017. Dua jemaah wafat di Jeddah, 134 jemaah wafat di Mekah, 36 jemaah wafat di Madinah.

Sementara saat puncak haji, sebanyak 17 jemaah wafat di Arafah dan 63 jemaah wafat di Mina. Sebanyak 10 orang dari jumlah yang wafat adalah jemaah haji khusus.

Seperti diketahui, fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armina sudah berakhir. Seluruh jemaah haji Indonesia yang mengambil Nafar Tsani sudah meninggalkan Mina menuju hotel di Mekah.

Proses pemulangan jemaah tahap pertama juga akan mulai dilaksanakan pada Rabu, 6 September 2017 besok. Ada 11 kloter yang akan diterbangkan ke Tanah Air. Terkait pemulangan, penimbangan koper bawaan jemaah telah dilakukan dan koper sudah diangkut lebih dulu ke bandara.

Berikut ini daftar nama jemaah haji Indonesia yang wafat di Arafah dan Mina:

Di Arafah:

1. Mangaraja Sialambue bin J Nasution (MES 05), wafat 31 Agustus 2017 di RSAS Arafah karena gangguan jantung dan pembuluh darah pada usia 69 tahun.

2. Arsyad bin Mastur Abdullah (BTH 04), wafat 31 Agustus 2017 di RSAS Arafah karena gangguan saluran pernapasan pada usia 68 tahun.

3. Wahidah binti Atung Sidik (BDJ 08), wafat 31 Agustus 2017 di Pemondokan Arafah karena circulatory diseases pada usia 77 tahun.

4. Nurmawaty binti Syahbudin (PDG 08), wafat 31 Agustus 2017 di Pemondokan Arafah karena gangguan jantung dan pembuluh darah pada usia 61 tahun.

5. Widodo bin Musa Wikarta (SOC 42), wafat 31 Agustus 2017 di Pemondokan Arafah karena gangguan jantung dan pembuluh darah pada usia 65 tahun.

6. Enoh bin Enan Madjasri (JKS 62), wafat 31 Agustus 2017 di Pemondokan Arafah karena gangguan saluran pernapasan pada usia 87 tahun.

7. Mudrika binti Awi Tugur (JKS 09), wafat 31 Agustus 2017 di KKHI Arafah karena gangguan jantung dan pembuluh darah pada usia 59 tahun.

8. Arfah binti Tanra Pewai (BPN 08), wafat 31 Agustus 2017 di KKHI Arafah karena circulatory diseases pada usia 40 tahun.

9. Said Muh. Yusuf bin said Abdullah (MES 13), wafat 31 Agustus 2017 di Pemondokan Arafah karena circulatory diseases pada usia 65 tahun.

10. Raflis bin Rustam Yusup (PDG 10), wafat 31 Agustus 2017 di pemondokan Arafah karena gangguan jantung dan pembuluh darah pada usia 56 tahun.

11. Fatimah Zohra binti Muhammad Amin (BTJ 06), wafat 31 Agustus 2017 di KKHI Arafah karena gangguan jantung dan pembuluh darah pada usia 48 tahun.

12. Sarmi binti Karto Dikromo (PIHK), wafat 31 Agustus 2017 di pemondokan Arafah karena gangguan jantung dan pembuluh darah pada usia 69 tahun.

13. Rahma binti Ahmat Nudin Siregar (MES 16), wafat 30 Agustus 2017 di Pemondokan Arafah karena gangguan jantung dan pembuluh darah pada usia 66 tahun.

14. Baenuri bin Daman Rusdi (JKS 28), wafat 30 Agustus 2017 di perjalanan Arafah karena gangguan saluran pernapasan pada usia 75 tahun.

15. Siti Rokayah binti Soleh Kasan Harun (SUB 06), wafat 30 Agustus 2017 di Pemondokan Arafah karena gangguan jantung dan pembuluh darah pada usia 64 tahun.

16. Caya bin Sambyah Soyat (SOC 53), wafat 30 Agustus 2017 di KKHI Arafah karena gangguan jantung dan pembuluh darah pada usia 65 tahun.

17. Halimah binti Tengku Mahmud Zen (BTJ 09), wafat 30 Agustus 2017 di Pemondokan Arafah karena gangguan jantung dan pembuluh darah pada usia 72 tahun.



Di Mina:

1. Muhammad Zaini bin Antar (BDJ 17), wafat 4 September 2017 di pemondokan Mina karena gangguan jantung dan pembuluh darah pada usia 62 tahun.

2. Abastony bin M Azis Soleh (PLM 09), wafat 3 September 2017 di RSAS Mina karena gangguan saluran pernapasan pada usia 67 tahun.

3. Timah binti Misnawar (SUB 37), wafat 3 September 2017 di RSAS Mina karena gangguan jantung dan pembuluh darah pada usia 63 tahun.

4. Romaidah binti Mujakno Mukasan (SUB 37), wafat 3 September 2017 di RSAS Mina karena gangguan jantung dan pembuluh darah pada usia 56 tahun.

5. Siti Chodidjah binti Chambali (SUB 71), wafat 3 September 2017 di RSAS Mina karena gangguan saluran pernapasan pada usia 60 tahun.

6. Jai Dudung bin Nur Ajiman (JKG 55), wafat 3 September 2017 di RSAS Mina karena gangguan saluran pernapasan pada usia 66 tahun.

7. Muhammad Saleh bin Ismail (BTH 15), wafat 3 September 2017 di RSAS Mina karena gangguan jantung dan pembuluh darah pada usia 79 tahun.

8. Mujali bin Puralim Bitting (BTH 15), wafat 3 September 2017 di RSAS Mina karena gangguan saluran pernapasan pada usia 53 tahun.

9. Soegito bin Marto Misdi Jonawi (SUB 23), wafat 3 September 2017 di RSAS Mina karena gangguan saluran pernapasan pada usia 70 tahun.

10. Saripah binti Abdullah Sebu (BTH 22), wafat 3 September 2017 di pemondokan Mina karena gangguan jantung dan pembuluh darah pada usia 77 tahun.

11. Mohamad Zuhri bin Minhaji Ilyas (SUB 55), wafat 3 September 2017 di pemondokan Mina karena gangguan jantung dan pembuluh darah pada usia 77 tahun.

12. Samsudin bin H Nahrowi Idi (JKS 59), wafat 3 September 2017 di RSAS Mina karena gangguan saluran pernapasan pada usia 65 tahun.

13. Syarifuddin bin Lame Manggi (UPG 21), wafat 3 September 2017 di RSAS Mina karena gangguan saluran pernapasan pada usia 49 tahun.

14. Kasuma binti Namir Bura (BTH 19), wafat 3 September 2017 di RSAS Mina karena gangguan jantung dan pembuluh darah pada usia 82 tahun.

15. Kasturi bin Djenuri Abdurrahman (SOC 50), wafat 3 September 2017 di pemondokan Mina karena gangguan jantung dan pembuluh darah pada usia 61 tahun.

16. Husin bin sainuri Jahri (PDG 05), wafat 3 September 2017 di pemondokan Mina karena gangguan jantung dan pembuluh darah pada usia 70 tahun.

17. Suharto bin Samidin Sonorejo (BDJ (16), wafat 2 September 2017 di RSAS Mina karena gangguan saluran pernapasan pada usia 76 tahun.

18. Djarkasi bin Mohammad Kamin (SUB 37), wafat 2 September 2017 di pemondokan Mina karena unintentional injuries pada usia 67 tahun.

19. Siti Aminah binti Nur Ali (SOC 50), wafat 2 September 2017 di pemondokan Mina karena endocrine, nutritional pada usia 64 tahun.

20. Adjid bin Djalal Hehanussa (UPG 13), wafat 2 September 2017 di pemondokan Mina karena gangguan jantung dan pembuluh darah pada usia 77 tahun.

21. Buamin Machrus bin Kasmin (SUB 28), wafat 2 September 2017 di KKHI Mina karena gangguan saluran pernapasan pada usia 67 tahun.

22. Rostina binti Muhammad Ali Yunus (BTH 09), wafat 2 September 2017 di RSAS Mina karena gangguan saluran pernapasan pada usia 59 tahun.

23. Patawari bin Kandak Lintak (BTH 08), wafat 2 September 2017 di KKHI Mina karena gangguan jantung dan pembuluh darah pada usia 63 tahun.

24. Ihah binti Madhika Sutri (JKS 53), wafat 2 September 2017 di pemondokan Mina karena gangguan jantung dan pembuluh darah pada usia 61 tahun.

25. Mohammad Rodji bin Moh Thojjib (SUB 19), wafat 1 September 2017 di RSAS Mina karena gangguan saluran pernapasan pada usia 76 tahun.

26. Nuraini Chasanah binti Muharam AF (JKS 05), wafat 1 September 2017 di RSAS Mina karena gangguan jantung dan pembuluh darah pada usia 63 tahun.

27. Muslim bin Gudham Besi (PDG 05), wafat 2 September 2017 di pemondokan Mina karena circulatory diseases pada usia 63 tahun.

28. Sumiyati binti Muh Maksum (SOC 36), wafat 2 September 2017 di pemondokan Mina karena gangguan jantung dan pembuluh darah pada usia 72 tahun.

29. Hardiyo Wiryo S bin Wongso Pawiro (SOC 47), wafat 2 September 2017 di RSAS Mina karena gangguan jantung dan pembuluh darah pada usia 76 tahun.

30. Muslimah binti Zarkoni Asrof (BDJ 11), wafat 2 September 2017 di pemondokan Mina karena gangguan jantung dan pembuluh darah pada usia 58 tahun.

31. Martiah binti Muhammad Sirad Ilyas (SOC 59), wafat 2 September 2017 di pemondokan Mina karena unintentional injuries pada usia 67 tahun.

32. Siti Aisyah binti Mohammad Amar (SUB 39), wafat 1 September 2017 di RSAS Mina karena unintentional injuries pada usia 59 tahun.

33. Taufik bin Kahar Thaib (BTH 03), wafat 1 September 2017 di RSAS Mina karena unintentional injuries pada usia 60 tahun.

34. Saridah binti Amir Omoh (JKS 60), wafat 1 September 2017 di pemondokan Mina karena unintentional injuries pada usia 76 tahun.

35. Masadah binti Jumhari Saad (SUB 46), wafat 1 September 2017 di RSAS Mina karena gangguan jantung dan pembuluh darah pada usia 48 tahun.

36. Tohiran bin Bikan Kariban (SUB 37), wafat 1 September 2017 di pemondokan Mina karena gangguan saluran pernapasan pada usia 83 tahun.

37. Nurna Dewi Riani binti Jemair (SUB 04), wafat 1 September 2017 di pemondokan Mina karena gangguan jantung dan pembuluh darah pada usia 53 tahun.

38. Wahyu Dumadi Putro bin Sri Edhi S (JKS 11), wafat 1 September 2017 di pemondokan Mina karena digestive diseaases pada usia 49 tahun.

39. Suswita binti Khotib Sof (PDG 09), wafat 1 September 2017 di pemondokan Mina karena gangguan jantung dan pembuluh darah pada usia 57 tahun.

40. Inan bin Ridan Jahian (JKS 40), wafat 1 September 2017 di perjalanan Mina karena unintentional injuries pada usia 67 tahun.

41. Usman bin daud Teno (BTH 10), wafat 1 September 2017 di perjalanan Mina karena gangguan saluran pernapasan pada usia 64 tahun.

42. Kartini binti Nurohman Sadiyah (SOC 50), wafat 1 September 2017 di pemondokan Mina karena endocrine, nutritional pada usia 52 tahun.

43. Mahmudin bin Jamberi Hasan Baseri (BDJ 03), wafat 1 September 2017 di pemondokan Mina karena gangguan jantung dan pembuluh darah pada usia 63 tahun.

44. Langkap bin Pulung Jahari (JKG 07), wafat 1 September 2017 di pemondokan Mina karena gangguan saluran pernapasan pada usia 87 tahun.

45. Esu bin Bukarsah Sadima (SUB 33), wafat 1 September 2017 di perjalanan Mina karena gangguan saluran pernapasan pada usia 62 tahun.

46. Rakiyem binti Tersiman Daryo (SUB 16), wafat 1 September 2017 di pemondokan Mina karena gangguan saluran pernapasan pada usia 64 tahun.

47. Oto bin Ici Madi (JKS 20), wafat 1 September 2017 di pemondokan Mina karena gangguan jantung dan pembuluh darah pada usia 70 tahun.

48. Kuriah binti Dulwapa Siyah (JKS 07), wafat 1 September 2017 di pemondokan Mina karena endocrine, nutritional pada usia 65 tahun.

49. Suparman bin Damiri Alhasan(JKS 30), wafat 1 September 2017 di pemondokan Mina karena dis of genito urinary sys pada usia 68 tahun.

50. Suniyah binti Basri Solekan (SOC 76), wafat 1 September 2017 di pemondokan Mina karena unintentional injuries pada usia 69 tahun.

51. Mursayid bin Sapardi Ahmad (LOP 03), wafat 1 September 2017 di pemondokan Mina karena circulatory diseases pada usia 71 tahun.

52. Sayuti Affandi bin Mulyono (MES 21), wafat 1 September 2017 di KKHI Mina karena gangguan jantung dan pembuluh darah pada usia 70 tahun.

53. Hanapi bin Arsyad Sapar (PLM 07), wafat 1 September 2017 di pemondokan Mina karena gangguan jantung dan pembuluh darah pada usia 65 tahun.

54. Edayarniati binti Zaenuddin Endah S (JKG 15), wafat 1 September 2017 di pemondokan Mina karena gangguan jantung dan pembuluh darah pada usia 56 tahun.

55. Siti Jumiati binti Djuremi (SOC 20), wafat 1 September 2017 di pemondokan Mina karena gangguan jantung dan pembuluh darah pada usia 56 tahun.

56. Suknan bin Abu Hakim (SOC 30), wafat 1 September 2017 di KKHI Mina karena gangguan jantung dan pembuluh darah pada usia 66 tahun.

57. Muhammad Ali bin Sakka Mangatta (JKG 49), wafat 1 September 2017 di pemondokan Mina karena gangguan jantung dan pembuluh darah pada usia 74 tahun.

58. Jauhari bin Kamari Siman (BTH 20), wafat 1 September 2017 di pemondokan Mina karena gangguan jantung dan pembuluh darah pada usia 67 tahun.

59. Nurmani binti Ali Perak (BTH 22), wafat 1 September 2017 di pemondokan Mina karena digestive diseases pada usia 68 tahun.

60. Siti Warifah binti Muhammad Djakfar (PDG 13), wafat 1 September 2017 di pemondokan Mina karena unintentional injuries pada usia 78 tahun.

61. Khalijah binti Tukang Paneuk (BTJ 01), wafat 1 September 2017 di perjalanan Mina karena gangguan jantung dan pembuluh darah pada usia 72 tahun.

62. Amarudin bin Musa Elan ((JKS 42), wafat 1 September 2017 di KKHI Mina karena gangguan jantung dan pembuluh darah pada usia 64 tahun.

63. Kabul bin Wriyo Utomo (SOC 61), wafat 31 Agustus 2017 di perjalanan Mina karena gangguan jantung dan pembuluh darah pada usia 64 tahun. (ase)