VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo mengabulkan permohonan Rina Emilda, istri Novel Baswedan untuk bertatap muka menyangkut perkara yang dialami oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut.

Menurut Dahnil Anzar Simanjuntak, tim penasihat Novel Baswedan, awalnya pertemuan itu telah dijadwalkan pada 31 Agustus 2017. Namun karena ada kendala, akhirnya akan dijadwalkan ulang.

"Mbak Emil (istri Novel) sudah di Singapura. Kemudian mbak Emil bersama keluarga berusaha cari tiket untuk kembali tetapi nggak dapat. Akhirnya kami minta jadwal ulang," ujar Dahnil, Selasa, 5 September 2017.

Hanya saja memang, diakui Dahnil, hingga kini belum diketahui kapan penjadwalan ulang pertemuan itu akan dilakukan.

Dahnil mengatakan, dalam undangan itu Presiden Jokowi juga meminta, keluarga Novel lainnya untuk turut hadir dalam pertemuan tersebut.

Nantinya keluarga Novel juga didampingi oleh tim kuasa hukum. Belum diketahui apa yang akan dibahas oleh Jokowi dalam pertemuan tersebut. "Presiden minta keluarga Novel termasuk ibunya Novel juga diundang," ujar Dahnil.

Di bagian lain, Dahnil mengatakan salah satu hal yang akan disampaikan istri Novel adalah ucapan terima kasih. Ucapan tersebut diberikan karena Negara telah hadir dan membantu biaya pengobatan Novel sampai dengan selesai.

"Salah satu nanti yang disampaikan mbak Emil itu ucapan terima kasih kepada presiden terkait dengan dorongan presiden untuk membiayai sepenuhnya sampai tuntas proses penyembuhan Novel," ujarnya. (mus)