VIVA.co.id – Sebanyak lima kloter jemaah haji Indonesia akan terbang ke Tanah Air pada hari ini, Rabu 6 September 2017. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Nizar Ali, melepas kloter satu Embarkasi Medan (MES 01) dari Mekah menuju Bandara Internasional King Abdul Azis, Jeddah.

Jemaah Sumatera Utara ini menjadi kloter pertama yang akan terbang ke Tanah Air. Seremonial pelepasan digelar di Hotel Rawabi Mina di wilayah Syisyah, Mekah, pada pukul 01.00 waktu Arab Saudi (WAS).

Sebanyak 393 jemaah akan terbang dari bandara Jeddah pada pukul 11.00 WAS dan diperkirakan tiba di Medan pukul 23.35 WIB.

Nizar Ali dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur atas suksesnya penyelenggaraan haji 1438 Hijriah, sejak dari tahap pemberangkatan, prosesi puncak haji, hingga pelepasan kloter pertama.

Dalam sambutannya, Nizar juga mendoakan agar jemaah haji Indonesia mendapatkan haji mabrur. Dengan ditandai perubahan kehidupan untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya, baik dari sisi individual maupun sosial.

"Atas nama Kemenag serta jajaran lintas kementerian, saya menyampaikan terima kasih kepada jemaah yang telah tertib dan rapi, mematuhi ketentuan dan arahan petugas haji, baik kloter maupun non kloter. Ini juga yang menjadikan penyelenggaraan terlaksana dengan baik," ujarnya.

Atas nama Kemenag, Nizar menyampaikan bahwa seluruh daya dan upaya sudah dikerahkan untuk melayani jemaah. Namun demikian, Nizar mengakui masih ada sejumlah kekurangan. Catatan yang masuk antara lain terkait tenda Mina yang padat, karena kembalinya kuota normal, sedangkan jumlah tenda terbatas.

"Juga terkait konsumsi, akomodasi, dan transportasi, jika ada kekurangan, kami menyampaikan permohonan maaf," katanya.

Nizar berjanji, penyelenggaraan haji tahun depan bisa berjalan lebih baik. Dia juga meminta jemaah agar tetap menjaga dan memelihara kemabruran haji ketika sampai di Tanah Air. Selain itu, Nizar mengajak jemaah untuk mendoakan kebaikan bagi umat muslim dunia, dan khususnya Rohingya.

"Selamat jalan, semoga perjalanan berjalan lancar, mudah, dan selamat sampai Tanah Air untuk berkumpul dengan keluarga," katanya.

Sukses

Sementara itu, Dubes Indonesia di Arab Saud, Agus Maftuh Abegebriel, mengatakan, Pemerintah Saudi sudah mengumumkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan sukses.

"Catatan kekurangan, misal toilet terbatas, sudah dicatat, insya Allah ke depan diperbaiki," katanya.

Wakil Wali Kota Medan, Achyar Nasution, yang menjadi jemaah haji menyampaikan terima kasih kepada semua pihak. Menurutnya, tidak ada kendala prinsip dalam pelayanan yang diberikan pada musim haji tahun ini.

"Secara keseluruhan Alhamdulillah sampai saat ini belum ada kendala yang prinsipiil. Kami sampaikan terima kasih kepada pemerintah Indonesia, terutama Kemenag," katanya.

Menurutnya, sirkulasi jemaah di Jamarat berjalan dengan baik. Meski ia dapat penempatan di Mina Jadid, tapi bersyukur dapat menjalankan ibadah dengan baik. "Meski dapat di Mina Jadid. Tapi Alhamdulillah karena semangat dan doa semua pihak, bisa melaksanakan ibadah dengan baik," ujar Achyar.

Sebanyak 5 kloter akan terbang ke Tanah Air pada 6 September 2017, 6 kloter lainnya terbang pada 7 September 2017 mulai dini hari.

Adapun data 11 kloter tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kloter 1 Embarkasi Medan (MES 01), berangkat ke Jeddah pukul 01.00 waktu Arab Saudi (WAS), terbang ke Tanah Air pukul 11.00 WAS.

2. Kloter 1 Embarkasi Jakarta – Pondok Gede (JKG 01), berangkat ke Jeddah pukul 02.00 waktu Arab Saudi (WAS), terbang ke Tanah Air pukul 12.00 WAS.

3. Kloter 1 Embarkasi Solo (SOC 01), berangkat ke Jeddah pukul 03.30 waktu Arab Saudi (WAS), terbang ke Tanah Air pukul 13.30 WAS.

4. Kloter 1 Embarkasi Padang (PDG 01), berangkat ke Jeddah pukul 07.10 waktu Arab Saudi (WAS), terbang ke Tanah Air pukul 17.10 WAS.

5. Kloter 1 Embarkasi Makassar (UPG 01), berangkat ke Jeddah pukul 10.20 waktu Arab Saudi (WAS), terbang ke Tanah Air pukul 20.20 WAS.

6. Kloter 2 Embarkasi Solo (SOC 02), berangkat ke Jeddah pukul 14.20 waktu Arab Saudi (WAS), terbang ke Tanah Air pukul 00.20 WAS, tanggal 7 September 2017.

7. Kloter 3 Embarkasi Solo (SOC 03), berangkat ke Jeddah pukul 15.20 waktu Arab Saudi (WAS), terbang ke Tanah Air pukul 01.20 WAS, tanggal 7 September 2017.

8. Kloter 1 Embarkasi Jakarta – Bekasi (JKS 01), berangkat ke Jeddah pukul 19.15 waktu Arab Saudi (WAS), terbang ke Tanah Air pukul 05.15 WAS, tanggal 7 September 2017.

9. Kloter 4 Embarkasi Solo (SOC 04), berangkat ke Jeddah pukul 19.30 waktu Arab Saudi (WAS), terbang ke Tanah Air pukul 05.30 WAS, tanggal 7 September 2017.

10. Kloter 2 Embarkasi Jakarta – Bekasi (JKS 02), berangkat ke Jeddah pukul 23.00 waktu Arab Saudi (WAS), terbang ke Tanah Air pukul 09.00 WAS, tanggal 7 September 2017.

11. Kloter 1 Embarkasi Balikpapan (BPN 01), berangkat ke Jeddah pukul 22.20 waktu Arab Saudi (WAS), terbang ke Tanah Air pukul 08.20 WAS, tanggal 7 September 2017.