VIVA – Menpar Arief Yahya mengucapkan terima kasih kepada netizens atas partisipasinya di vote Dive Magazine. Majalah pariwisata dunia, lagi-lagi menobatkan Indonesia sebagai destinasi nomor satu di dunia. Indonesia meraih gelar prestisius ini dua tahun beruntun versi media wisata dari London, Inggris ini.

Secara khusus, Menpar Arief mengapresiasi pada anak-anak muda yang tergabung dalam GenPI (Generasi Pesona Indonesia) dan GenWI (Generasi Wonderful Indonesia) yang menjadi generator penggerak votes.

“Teruslah nge-gass mempromosikan destinasi wisata Indonesia, events dalam kalender nasional dan daerah, serta kebijakan kepariwisataan,” ajak Menpar Arief Yahya.

Netizens yang suka posting pariwisata ini memang getol, tidak henti menggunakan jari dan jempolnya untuk pariwisata. Passion-nya memang di pariwisata. Setiap hari mempromosikan tem-tema pariwisata, sehingga makin bergairah di Instagram, Facebook, Twiter, Youtube, WeChat, Weibo, Line, Path, dan lainnya.

“Sukses buat kalian semua! Salam GenPI, Salam GenWI!” ucap Menteri Arief Yahya. Jumat 3 November 2017 inipun akan dirayakan kemenangan ini oleh GenPI GenWI dengan hastag #BanggaIndonesia.

Terbit sejak 1995, Dive Magazine selalu menjadi referensi para pelancong dari seluruh dunia. Praktis, penghargaan dari Dive Magazine ini promosi 'gratis' untuk mendongkrak nilai jual Wonderful Indonesia.

Sama seperi tahun-tahun lalu, Dive Magazine membagi 3 kategori Dive Travel Award: Best Destination 2017, Best Dive Centre or Resort 2017 dan Best Liveboard 2017.

Pada 2016, Indonesia merebut gelar juara di kategori Best Destination. Sedangkan, tahun ini Indonesia juara di kategori serupa mengalahkan negara tetangga, Filipina dan Kepulauan Azores di Portugal. Indonesia tampil sebagai juara dengan jumlah suara mencapai 13,845. Poling ini berlangsung pada Mei lalu.

Selain menjadi destinasi wisata terbaik di dunia, Indonesia merebut 'podium' satu dalam kategori Best Dive Center of Resort 2017. Siladen Resort dan Spa di Bunaken, Manado, Sulawesi Utara terpilih menjadi juara.

“Tahun lalu, Indonesia benar-benar menjadi favorit juara, bahkan sejak diawal voting, Indonesia sudah mengumpulkan 1,076 suara dari total 9,399 suara, atau mendapatkan 11,45 persen," demikian keterangan tertulis Dive Magazine.

Dengan modal mencapai 17 ribu pulau, Indonesia memiliki ribuan spesies dan habibat dengan repeat visitor tertinggi, Dive Magazine menulis, Indonesia memiliki destinasi populer kekinian ; Taman Nasional Komodo dan sampai hamparan pantai pasir hitam dan Pulau Lembeh di Bitung, Sulawesi Utara.

Kemenangan Indonesia sudah bisa diprediksi karena memiliki wisata lengkap mulai dari air, daratan, sampai pengunungan. Demikian laporan Dive Magazine melalui laman mereka, Kamis, 2 November 2017.

Prestasi Indonesia semakin berkilau. Bukan cuma menang di kategori destinasi wisata terbaik, Indonesia tampil sebagai juara dalam kategori Best Dive Centre or Resort 2017. Siladen Resort and Spa di Bunaken terpilih sebagai lokasi menyelam terbaik, mengalahkan Resort Oblu Heneli di Maladewa.

Dominasi Indonesia untuk kategori spot diving belum terpatahkan. Spot-spot diving kelas satu di nusantara masuk dalam jajaran elite 10 besar daftar lokasi diving terbaik versi Dive Magazine. Wakatobi di posisi tiga, Misool Raja Ampat di Posisi kelima, Papua Paradise di posisi keenam Indonesia menduduki setengah dari kategori ini (lebih lengkap lihat grafis).

Sedangkan, Kategori Best Liveboard 2017 dimenangkan oleh Sea Hunter di Cocos Island, Costa Rica. Indonesia diwakili Pelagian dari Sulawesi dan berhasil duduk di peringkat kedua.

Dominasi Indonesia dalam voting destinasi terbaik di dunia membuat Menteri Pariwisata, Arief Yahya berdecak kagum. Menurut Arief, penghargaan ini sangat bergengsi karena melalui proses kompetisi panjang, serius serta digelar lembaga kredibel dan memiliki reputasi bagus membedah potensi wisata di dunia.

Bagi Arief, kemenangan Indonesia ini mendongkrak citra pariwisata Indonesia di mata dunia. Brand Wonderful Indonesia semakin bernilai tinggi. Semakin populer dan memiliki reputasi kuat, maka semakin mahal harga barang dan jasa pada brand tersebut, ujarnya.

"Produk wisata itu destinasi, maka destinasi bakal mahal kalau kalau brand itu semakin tinggi. Karena itu, award, penghargaan dunia dari seperti Dive Magazines ini, sudah tentu akan mendongkrak brand value Indonesia sebagai World’s Best Destination 2017 pilihan travellers," ujar Menpar Arief Yahya. (webtorial)

Daftar lengkap pemenang di Dive Travel Award:

Best Destination 2017

1. Indonesia

2. Filipina

3. Azores

4. Meksiko

5. Maldives

6. Mesir/Laut Merah

7. Bahamas

8. Thailand

9. Fiji

10. Papua New Guinea

Best Dive Centre or Resort 2017

1. Siladen Resort and Spa, Bunaken, Indonesia

2. Oblu Heneli, Maldives

3. Wakatobi, Indonesia

4. Lembeh Resort, Indonesia

5. Atmosphere Dauin, Filipina

6. Misool, Indonesia

7. Papua Paradise, Indonesia

8. Atlantis Diving Centre, Indonesia

9. Blue Corner Dive, Indonesia

10. Aiyanar, Filipina

Best Live Board 2017

1. Sea Hunter, Cota Rica

2. Pelagian, Indonesia

3. Bahamas aggresor

4. FeBrina, Papua New Guinea

5. Nautilus Explorer, Meksiko

6. M/V, Galapagor Master

7. M/V Sea Spirit, Maldives

8. M/y Blue Horizon, Laut Merah

9. M/V Ocean Shapire, Maldives

10. Carpe Vita, Maldives.