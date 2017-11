Rekaman Saat-saat Mengerikan Badai Terjang Banjarnegara. Angin kencang menerjang Alun-alun Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Rabu, 08 November 2017, warga berlarian menyelamatkan diri. Teriakan minta tolong terpancara seketika saat pohon besar tumpang menimpa warga. Sayup-sayup terdengar suara azan dikumandangkan. BNPB menyebut ada seorang warga meninggal dunia dan dua lainnya terluka dalam peristiwa mengerikan ini. Video by : BNPB #banjarnegara #anginkencang #badai #badaibanjarnegara

