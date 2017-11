VIVA – Di negara adidaya Amerika Serikat (AS) ternyata berdiri Masjid ICoA yang megah dan luas. Bukan hanya berfungsi sebagai tempat ibadah saja, masjid ini juga menjadi rujukan muslim AS yang ingin memperdalam agama Islam.

Jumlah umat Islam di AS setiap tahunnya bertambah pesat. Jumlah yang bertambah pula terjadi pada masjid-masjid di AS. Dari sekian masjid yang berdiri, ada satu masjid yang begitu megah berdiri, sekaligus menjadi pusat kegiatan umat Islam di AS.

ICoA merupakan singkatan dari Islamic Center of America. Masjid ini ternyata bukan sekedar tempat untuk belajar agama saja, tetapi juga tempat ibadah yang ramai dikunjungi umat muslim. Kawasan Islamic Center of America berdiri di atas tanah seluas 21.000 meter persegi.

