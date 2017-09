VIVA.co.id – Usai insiden tewasnya suporter Timnas Indonesia dalam laga uji coba kontra Fiji, Sabtu 2 September 2017 lalu, PSSI kembali mengeluarkan pernyataan resmi. Dalam pertemuan dengan wartawan di Jakarta, Sekjen PSSI, Ratu Tisha Destria, mengungkapkan sejumlah hal terkait perkembangan insiden tersebut.

Secara umum, PSSI mengaku menjadikan insiden tersebut sebagai pelajaran penting dalam pengelolaan sistem keamanan pertandingan di masa depan. Selain itu, mereka juga mengajak suporter untuk terus memperbaiki kebiasaan buruk menonton pertandingan sepakbola.

"Kami mengapresiasi rekan media yang memberikan kami waktu untuk silent moment pascainsiden tersebut, dan hari ini kami mulai komunikasi lagi. Juga kepada pihak Kepolisian atas upaya kerasnya hingga akhirnya dapat menjaring pelaku," ungkap Ratu Tisha.

"Untuk PSSI, konsep area Football Security baru kami terapkan trial pertama kalinya pada laga uji coba kontra Fiji, dengan 130 personel terlatih dan simulasi di berbagai titik, tapi layaknya pertandingan sepakbola ada hal-hal yang tidak terduga bisa terjadi," tambahnya.

Meski demikian, mantan Direktur Kompetisi ISC 2016 tersebut tetap yakin insiden buruk itu tak akan jadi penghalang PSSI dalam usaha memperbaiki sistem keamanan pertandingan.

"Ini jadi bahan evaluasi, hari ini PSSI ingin case ini close. Kami yakin sudah on the track dan akan terus mencoba mengusung konsep area Football Security," tegas Ratu Tisha. (one)