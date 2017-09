VIVA.co.id – Lembar hitam persepakbolaan Tanah Air kembali mengemuka, usai tewasnya suporter Timnas Indonesia dalam laga uji coba kontra Fiji akhir pekan lalu. PSSI langsung langsung merespons kejadian tersebut dengan penyataan Sekretaris Jenderal, Ratu Tisha Destria.

Dalam jumpa pers di Kantor PSSI, Selasa 5 September 2017, Ratu Tisha menyebut bahwa insiden tersebut terjadi di tengah upaya PSSI menerapkan sistem area football security. Upaya tersebut dirasa PSSI telah tepat dalam mengambil langkah mengatasi insiden seputar pertandingan sepakbola meskipun kerap menghadapi tantangan dan cobaan.

Sekjen PSSI ini pun bahkan menganalogikan apa yang tengah dilakukannya saat ini layaknya perjuangan tim Barcelona era Pep Guardiola.

"Tahun 2008, ketika Piala Super Eropa Barcelona melawan Shakhtar Donekst, kondisi 0-0 sampai 90 menit. Segala upaya sudah dicoba tak bisa gol tercipta. Sebelum extra time, di situ ada poin khusus apa yang diucapkan Pep Guardiola," kata Ratu Tisha kepada wartawan.

"Saat ada halang rintang, kegagalan atau apa pun itu, kita berhenti atau mengubah startegi. Tapi saat itu, lakukan terus apa yang kalian tahu, bersabar dan jangan panik, we are on the right track (kita berada di jalur yang benar). Kondisi PSSI persis seperti itu. Barca pun menang 1-0," ujarnya.

Filosofi tersebut jadi pegangan PSSI untuk terus berusaha keras melakukan perbaikan. PSSI juga percaya apa yang telah dilakukan selama ini, merupakan hal yang benar.

"Dikala seluruhnya sudah kita coba, saya ingin yakinkan bahwa PSSI on the right track (berada dalam jalur yang benar). Bukan berarti caranya salah, tapi kita perlu terus jalan dengan segala perbaikan utamanya di area football security," tegas Ratu Tisha.