VIVA.co.id – Pemain timnas Prancis, Kylian Mbappe sedang berbahagia. Usai merampungkan kepindahannya ke Paris Saint-Germain untuk musim ini, ia menjadi pemain termuda yang mencetak gol bagi Prancis setelah 54 tahun.

Dikutip dari four-four two, kemenangan Prancis atas Belanda 4-0 di kualifikasi Piala Dunia 2018 di Stade de France, Jumat, 1 September 2017 dini hari WIB membawa kenangan sendiri bagi Mbappe. Terakhir kali, pemain berusia muda yang mencetak gol bagi Prancis terjadi pada tahun 1963.

Pemain tersebut adalah Georges Lech yang saat itu berusia 18 tahun lima bulan. Sedangkan Mbappe mencetak gol pada usia 18 tahun delapan bulan.

Pada pertandingan tersebut Mbappe memang tidak tampil sebagai pemain utama. Ia baru masuk di babak kedua dengan menggantikan Olivier Giroud.

Sementara itu, Prancis pun berhasil menjadi penguasa Grup A Kualifikasi Piala Dunia 2018 Zona Eropa. Prancis mengumpulkan nilai 16, sedangkan Swedia yang sebelumnya menguasai Grup A harus turun karena mereka kalah dari Bulgaria 2-3.

Mbappe akan bermain bagi PSG musim depan dengan status pinjaman dari AS Monaco. PSG memiliki opsi beli musim depan dengan nilai transfer Rp2,7 triliun.

18 - Kylian Mbappé has become the youngest scorer for Les Bleus (18 y 8 mo) since Georges Lech on 11 November 1963 (18 y 5 mo). Star. pic.twitter.com/PTtNYaR0Hx — OptaJean (@OptaJean) August 31, 2017