VIVA.co.id – Beberapa partai seru akan tersaji di Kualifikasi Piala Dunia 2018 pada 2-3 September 2017. Laga yang paling ditunggu adalah Spanyol yang bentrok dengan Italia.

Diawali dengan kualifikasi di zona Eropa Grup C antara Republik Ceko yang bentrok dengan Jerman. Laga ini diprediksi berlangsung sengit.

Kemenangan menjadi harga mati bagi kedua tim demi bisa lolos ke Piala Dunia 2018 mendatang. Saat ini Republik Ceko berada di posisi ke-3 klasemen dengan raihan sembilan poin dari enam laga.

Jika menang mereka akan mendekati posisi dua yang saat ini ditempati oleh Irlandia Utara dengan raihan 13 poin dari enam laga. Sedangkan Jerman saat ini berada di posisi puncak dengan raihan 18 poin dari enam laga yang dilakoninya.

Selanjutnya, pada Minggu dini hari WIB, 3 September 2017 ada laga yang ditunggu antara Spanyol vs Italia. Terakhir kali kedua tim bertemu di ajang yang sama, 7 Oktober 2016 lalu, di laga tersebut kedua tim bermain imbang 1-1.

Berikut jadwal Kualifikasi Pra Piala Dunia 2-3 September 2017:

Sabtu, 2 September 2017

Kualifikasi Piala Dunia 2018 zona Afrika

01.30 WIB - Cepe Verde vs Afrika Selatan - beIN Sport 3

03.00 WIB - Tunisia vs Republik Kongo - beIN Sport 2

20.00 WIB - Zambia vs Algeria - beIN Sport 3

23.00 WIB - Gabon vs Pantai Gading - beIN Sport 3

Kualifikasi Piala Dunia 2018 zona Eropa

01.45 WIB - Denmark vs Polandia - Fox Sports 2

01.45 WIB - Republik Ceko vs Jerman - Fox Sports 1

01.45 WIB - San Marino vs Irlandia Utara - Fox Sports Play

23.00 WIB - Serbia vs Moldova - Fox Sports Play

23.00 WIB - Georgia vs Republik Irlandia - Fox Sports 2

Minggu, 3 September 2017

Kualifikasi Piala Dunia 2018 zona Eropa

01.45 WIB - Spanyol vs Italia - Fox Sports 2

01.45 WIB - Kroasia vs Kosovo - Fox Sports Play

23.00 WIB - Estonia vs Siprus - Fox Sports 2

Kualifikasi Piala Dunia 2018 zona Afrika

01.45 WIB - Senegal vs Burkina Faso - beIN Sport 3

