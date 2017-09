VIVA.co.id – Meskipun dalam dua musim terakhir terbuang dari skuat Manchester City, posisi Joe Hart di Timnas Inggris tak tergantikan. Pemain 30 tahun ini tampil di bawah mistar gawang The Three Lions saat menghadapi Malta di Kualifikasi Piala Dunia 2018 zona Eropa, 2 September 2017 lalu.

Dalam laga di National Stadium, Ta'Qali tersebut, Hart sukses menorehkan clean sheet. Inggris sukses menang 4-0 dan membuka jalan ke Piala Dunia tahun depan.

Hart kembali akan diandalkan Inggris saat menjamu Slovakia di Wembley, Selasa dini hari WIB, 5 September 2017. Rekan setim Hart di West Ham United, Mark Noble yakin dengan kemampuan Hart di laga nanti.

"Joe merupakan kiper nomor 1 Inggris. Dia merupakan kiper yang hebat. Saya pikir dia akan terus mempertahankan performanya," kata Noble seperti dilansir situs resmi West Ham.

"Dia menunjukkan karakter yang fantastis. Dia sudah bermain dalam banyak turnamen besar dan menjuarai Premier League. Selalu menyenangkan mendapatkan pengalaman seperti itu," sambungnya.

Inggris saat ini menempati puncak klasemen Grup F dengan 17 poin dari 7 pertandingan, unggul dua poin atas Slovakia. Jika menang, The Three Lions akan berjarak lima poin dari Slovakia dengan dua laga tersisa. (one)