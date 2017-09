VIVA.co.id – Timnas Indonesia akan kembali menunjukkan aksinya dalam duel kontra Timnas Fiji di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Sabtu sore, 2 September 2017. Duel ini akan disiarkan langsung di RCTI mulai pukul 15.30 WIB.

Laga nanti merupakan pertemuan ketiga sepanjang sejarah di antara kedua tim. Dua laga sebelumnya dihelat pada tahun 1981 saat menjalani Kualifikasi Piala Dunia 1982.

File Not Found

Dalam dua laga tersebut, tak ada satu pun pemenang yang keluar. Sebab, mereka selalu mengakhiri laga dengan skor imbang.

Laga nanti juga menjadi pembuktian bagi arsitek Skuat Garuda, Luis Milla Aspas, untuk memberikan kemenangan perdana di level senior. Dan tentu semua pihak berharap hal itu dapat terwujud.

Selain duel Indonesia kontra Fiji, masih akan ada laga seru lainnya di Kualifikasi Piala Dunia 2018. Sejumlah laga panas akan tersaji mulai malam nanti waktu Indonesia.

Salah satunya adalah duel Spanyol kontra Italia di Kualifikasi Piala Dunia 2018 Zona Eropa. Selebihnya, akan ada laga Kualifikasi Piala Dunia 2018 Zona Afrika.

Berikut jadwal siaran langsung sepakbola, 2-3 September 2017:

Sabtu, 2 September 2017

15.30 WIB - Indonesia vs Fiji - RCTI

20.00 WIB - Zambia vs Aljazair - BeIN Sports 3

23.00 WIB - Gabon vs Pantai Gading - BeIN Sports 3

23.00 WIB - Georgia vs Republik Irlandia - FOX Sports 2

Minggu, 3 September 2017

01.45 WIB - Spanyol vs Italia - FOX Sports 2

03.00 WIB - Senegal vs BUrkina Faso - BeIN Sports 3