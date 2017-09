VIVA.co.id – Perebutan tiket menuju Piala Dunia 2018 di Rusia semakin seru. Sejauh ini baru ada enam negara yang sudah memastikan tiket, dari total 32 tim peserta. Mereka yang sudah lolos adalah Rusia, Brasil, Iran, Jepang, Meksiko, dan Belgia.

Tim-tim dari berbagai zona benua akan kembali bertanding hari ini, Selasa, 5 September 2017 hingga Rabu dini hari WIB, 6 September 2017. Ada laga-laga krusial di zona Asia, Afrika, dan juga Eropa.

Zona Asia akan memainkan laga terakhir di babak empat hari ini. Tim-tim akan berjibaku memperebutkan dua tiket lolos langsung, menyusul Jepang dan Iran.

Di Grup B, Australia menjamu Thailand di Melbourne Rectangular Stadium. Socceroos butuh kemenangan telak, karena saat ini bersaing ketat dengan Arab Saudi yang sama-sama mengumpulkan 16 poin.

Grup A juga menyajikan pertandingan tak kalah sengit. Uzbekistan menjamu Korea Selatan di Bunyodkor Stadium. Untuk bisa lolos dan tak ditikung Suriah, Korsel wajib memetik tiga poin di pertandingan ini.

Dari zona Eropa, ada laga seru di Grup I. Kroasia menghadapi tuan rumah Turki di New Eskisehir Stadium, Eskisehir. Kroasia yang memimpin grup ini perlu kemenangan untuk membuka jalan lolos ke Rusia.

Sementara itu, dari zona Afrika ada pertandingan Republik Demokratik Kongo melawan Tunisia, Pantai Gading vs Gabon, dan juga Aljazair kontra Zambia.

Berikut jadwal Kualifikasi Piala Dunia 2018

Selasa 5 September 2017

Zona Asia

17.00 WIB - Australia vs Thailand - Fox Sports

22.00 WIB - Uzbekistan vs Korea Selatan - Fox Sports 2

22.00 WIB - Iran vs Suriah - Fox Sports 3

Rabu dini hari WIB, 6 September 2017

Zona Asia

00.30 WIB - Arab Saudi vs Jepang - Fox Sports 2

Zona Afrika

00.30 WIB - RD Kongo vs Tunisia - beIN Sports 2

00.30 WIB - Pantai Gading vs Gabon - beIN Sports 1

02.00 WIB - Mali vs Maroko - beIN Sports 3

02.30 WIB - Aljazair vs Zambia - beIN Sports 2

Zona Eropa

01.45 WIB - Turki vs Kroasia - RCTI

