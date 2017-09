VIVA.co.id – Beberapa laga menarik akan tersaji pada hari ini, Senin 4 September 2017 hingga Selasa, 5 September 2017. Di awali dari ajang Liga 1 yang akan mempertemukan Persegres Gresik United dan Pusamania Borneo.

Laga tersebut akan dihelat di Stadion Petrokimia, Gresik. Tiga poin menjadi target dari kedua tim mengingat ketatnya persaingan di papan klasemen Liga 1.

Saat ini Persegres berada di posisi juru kunci dengan raihan 7 poin dari 21 laga. Sedangkan Pusamania berada di posisi ke-13 dengan raihan 29 poin dari 21 laga.

Laga tidak kalah seru di ajang Liga 1 yaitu antara Sriwijaya FC yang menjamu Persib Bandung di Stadion Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Laga ini akan disiarkan langsung di TvOne.

Selanjutnya ada beberapa laga di Kualifikasi Piala Dunia 2018 zona Afrika antara lain Kamerun vs Nigeria. Selanjutnya ada Libya vs Guinea pada Selasa dini hari WIB, 5 September 2017.

Berikut jadwal siaran langsung sepakbola 4-5 September 2017:

Senin, 4 September 2017

Liga 1

15:00 WIB - Persegres Gresik United vs Pusamania Borneo - TvOne

18:30 WIB - Sriwijaya FC vs Persib Bandung - TvOne

Selasa, 5 September 2017

Kualifikasi Piala Dunia 2018 zona Afrika

00:00 WIB - Kamerun vs Nigeria - beIN Sport 3

02:00 WIB - Libya vs Guinea - beIN Sport 3

21:30 WIB - Kongo vs Ghana - beIN Sport 3