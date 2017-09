VIVA.co.id – Liverpool akan menjalani beberapa partai berat di bulan September 2017. Setidaknya ada tiga partai yang akan menyulitkan The Reds. Salah satunya menghadapi Manchester City.

Dilansir Soccerway, skuat asuhan Juergen Klopp akan bentrok dengan Manchester City di lanjutan ajang Premier League. Laga tersebut akan dihelat di Etihad Stadium, 9 September 2017.

Selanjutnya, Liverpool akan menghadapi Sevilla di ajang Liga Champions. Laga yang akan dihelat pada 14 September 2017 ini akan mengingatkan mereka pada hasil minor di ajang Liga Europa dua musim lalu.

Ya, Liverpool harus mengubur mimpinya menjadi kampiun Liga Europa setelah takluk dari Sevilla di partai puncak. The Reds kalah dengan skor 1-3, Mei 2016.

Selain itu, ada Leicester City yang siap menjegal langkah Liverpool di ajang League Cup dan Premier League. Laga ini terbilang sulit bagi skuat asuhan Juergen Klopp jika menilik dari rekor pertemuan kedua tim.

Tercatat, Liverpool dan The Foxes sama-sama meraih dua kali kemenangan di empat pertemuan terakhirnya. Berikut jadwal pertandingan Liverpool di bulan Septemer 2017:

9 September 2017 - Manchester City vs Liverpool (Premier League)

14 September 2017 - Liverpool vs Sevilla (Liga Champions)

16 September 2017 - Liverpool vs Burnley (Premier League)

20 September 2017 - Leicester vs Liverpool (League Cup)

23 September 2017 - Leicester City vs Liverpool (Premier League)

27 September 2017 - Spartak Moskwa vs Liverpool (Liga Champions)

