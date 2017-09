VIVA.co.id – Manchester United akan menghadapi jadwal padat di bulan September 2017 ini. Tujuh laga di segala ajang akan mereka lakoni dalam waktu 22 hari.

Beberapa laga penting akan dilakoni oleh skuat asuhan Jose Mourinho. Di ajang Liga Champions mereka akan menghadapi dua laga, yaitu menghadapi CSKA Moskow dan FC Bale. Selanjutnya di ajang Premier League mereka akan menghadapi Everton hingga Southampton.

Menanggapi kondisi ini, bintang The Red Devils, Juan Mata buka suara. Dia ketar-ketir jelang menghadapi jadwal berat tersebut.

"September adalah bulan yang berat dengan tujuh pertandingan dalam 22 hari. Kami sudah menunjukkan awal yang baik di ajang Premier League dan kali ini kami akan melakukan hal serupa di kompetisi berbeda," kata Mata, seperti dilansir The Sun.

"Ini adalah sepakbola maraton dan kami harus membuktikan hasil baik dengan pemain yang berkualitas yang dimiliki oleh tim," ujarnya menambahkan.

Berikut jadwal pertandingan Manchester United di bulan September 2017:

9 September 2017: Stoke City vs Manchester United (Premier League)

13 September 2017: Manchester United vs FC Bales (Liga Champions)

17 September 2017: Manchester United vs Everton (Premier League)

21 September 2017: Manchester United vs Burton Albion (League Cup)

23 September 2017: Southampton vs Manchester United (Premier League)

28 September 2017: CSKA Moskow vs Manchester United (Liga Champions)

30 September 2017: Manchester United vs Crystal Palace (Premier League)