Hugo Lloris Kawal Gawang Tottenham Hingga 2022

VIVA.co.id - Tottenham Hotspur akhirnya resmi memperpanjang kontrak Hugo Lloris, Kamis 22 Desember 2016. Kiper timnas Prancis tersebut akan mengawal gawang Tottenham hingga 2022.

"Kami dengan bangga mengumumkan perpanjangan kontrak Lloris. Dia akan berada di White Hart Lane hingga 2022," demikian pernyataan Tottenham dilansir Soccerway.

Kabarnya Lloris akan mendapat gaji setara dengan dengan striker andalan Tottenham, Harry Kane. Di mana, nantinya kapten dari tim asuhan Mauricio Pochettino tersebut akan mendapatkan bayaran 120 ribu poundsterling per pekan.

"Saya sangat senang dengan kontrak baru ini. Hal ini menunjukkan betapa aku percaya pada proyek ini,” ujar Lloris.

"Aku benar-benar menikmati waktu di Spurs. Saya ingin lebih dan mudah-mudahan ke depannya akan menjadi tahun terbaik," sambungnya.

Lloris didatangkan The Lilywhites dari Lyon pada 2012 lalu. Posisinya tak tergantikan sejak itu, tercatat sudah 189 laga sudah dilewatinya bersama klub London Utara tersebut.

Pada musim lalu, Lloris bermain 37 dari 38 laga Premier League. Di bawah penjagaan kiper berusia 29 tahun tersebut, gawang Tottenham kebobolan 35 kali.

