Tottenham Perpanjang Kontrak Hugo Lloris

VIVA.co.id – Tottenham Hotspur secara resmi mengumumkan perpanjangan kontrak penjaga gawang utamanya, Hugo Lloris. Lewat akun Twitter resminya, Tottenham mengonfirmasi perpanjangan kontrak kiper berusia 29 tahun tersebut.

Lloris menandatangani kontrak baru berdurasi enam tahun. Dengan kontrak baru, penjaga gawang Timnas Prancis ini akan tetap berada di White Hart Lane hingga tahun 2022 mendatang.

Mantan penjaga gawang Olympique Lyon ini menyambut baik kontrak barunya. Lloris berharap dirinya bisa mengantar armada The Lilywhites mencapai prestasi tertinggi di Inggris dan Eropa.

"Saya sangat senang dengan kontrak baru ini. Ini adalah cara menunjukkan komitmen saya untuk klub dan rekan-rekan satu tim," ujar Lloris dikutip Tottenhamhotspur.com.

"Ini juga menunjukkan bagiaman saya sangat percaya kepada proyek ini. Semoga akan ada tahun terbaik di masa yang akan datang," katanya.

Sementara itu, lewat situs resminya, manajemen Tottenham juga menyambut baik perpanjangan kontrak Lloris.

"Kami senang mengumumkan bahwa Hugo Lloris telah menandatangani kontrak baru dengan klub, yang akan berjalan sampai 2022," bunyi pernyataan Tottenham.

Lloris sebelumnya didatangkan Tottenham dari Lyon awal musim 2012/2013 lalu. Total ia sudah tampil dalam 173 pertandingan bersama Tottenham di semua ajang.

We are delighted to announce that Hugo Lloris has signed a new contract with the Club, which will run until 2022. ????? #COYS pic.twitter.com/LKPr1ae0ig