Pulang Kampung, Bintang Madrid Fokus Pulihkan Cedera

VIVA.co.id – Hampir satu bulan Gareth Bale absen membela Real Madrid. Bintang Los Merengues asal Wales ini mengalami cedera di bagian pergelangan kaki, saat membela Madrid di ajang Liga Champions akhir November lalu.

Bale mendapatkan cederanya saat melakoni laga tandang kontra Sporting Lisbon di ajang Liga Champions, 22 November 2016 lalu. Sejak saat itu, Bale absen memperkuat Madrid.

Meski kondisinya sudah mulai pulih, Bale belum bisa diturunkan kembali. Oleh sebab itu, mantan winger Tottenham Hotspur ini memilih kembali ke kampung halamannya untuk berlibur, sekaligus memulihkan cederanya.

Bale terbang menuju Wales, Selasa 20 Desember 2016 waktu setempat. Ia berencana untuk menghabiskan waktu libur Natal bersama keluarganya, dan beristirahat memulihkan cedera.

Lewat akun Twitter miliknya, Bale mengunggah sebuah video yang ditujukan kepada fans. Bale rupanya ingin fans tahu jika kondisinya saat ini sudah mulai membaik. Dalam video tersebut, Bale tampak sedang berada di tempat gym, dan mengangkat beban dengan kedua kakinya.

Selanjutnya, Bale kemungkinan besar akan kembali merumput bersama Madrid usai liburan Natal. Madrid akan berhadapan dengan Granada dalam lanjutan La Liga, 7 Januari 2016 mendatang.

Back at the rehab in Wales. Leg day ???? pic.twitter.com/OtpjkWZJdL