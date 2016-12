Belum Resmi Bergabung, Bek Benfica Tanda Tangani Kostum MU

VIVA.co.id – Victor Lindelof belum resmi bergabung dengan Manchester United. Namun, aksinya menandatangani kostum MU jadi sinyal kuat pemain asal Swedia ini akan segera berada di Old Trafford.

Lindelof memang dikabarkan sudah kian dekat hijrah bersama MU. Pihak Benfica dan MU dikabarkan sudah menyepakati transfer defender berusia 22 tahun ini.

Dilansir Sportsmole, Benfica dan MU sudah menyepakati soal dana transfer Lindelof yang mencapai £38 juta, atau setara dengan Rp626 miliar.

Sinyal kuat diberi Lindelof jika dirinya akan segera berseragam MU. Dalam sebuah event di Vasteras, Swedia, Lindelof membubuhkan tanda tangan kepada seorang fans.

Uniknya, tanda tangan yang dibubuhkan oleh Lindelof, justru diletakkan di kostum MU yang dipakai oleh fans muda. Foto ini diunggah oleh akun Twitter seorang fans atas nama Jan Hagen, @PortuBall.

Jika tak menemui hambatan, Lindelof akan resmi menjadi rekrutan pertama MU dalam bursa transfer musim dingin, Januari 2017.

Victor Lindelöf signing a Man United shirt at a futsal tournament in his hometown Västerås today, where he'll spend the holidays. pic.twitter.com/iZCwKlyFse