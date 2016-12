Sam Allardyce Resmi Tangani Crystal Palace

VIVA.co.id – Mantan pelatih Timnas Inggris, Sam Allardyce, resmi ditunjuk manajemen Crystal Palace sebagai manajer anyar. Lewat situs resminya, manajemen The Eagles mengonfirmasi penunjukkan manajer berusia 62 tahun ini.

Manajer berjuluk Big Sam ini menyepakati kontrak berdurasi dua setengah tahun bersama Palace. Allardyce akan menjadi nahkoda baru Christian Benteke cs, menggantikan posisi Alan Pardew yang dipecat beberapa hari lalu.

Sebelumnya, Allardyce sempat menangani Timnas Inggris menggantikan posisi Roy Hogdson usai gelaran Piala Eropa 2016. Namun, posisi Hodgson kemudian dicopot oleh Federasi Sepakbola Inggris (FA) lantaran terkait skandal transfer pemain.

Bersama The Three Lions, Hodgson hanya sempat menghabiskan 67 hari dalam posisinya sebagai pelatih.

Meski demikian, Allardyce nampaknya sudah melupakan kasus tersebut. Mantan manajer West Ham United dan Sunderland ini berjanji untuk segera membawa Palace kembali ke jalur kemenangan.

"Yang pertama dan terpenting, mari kita berhenti menelan kekalahan. Mari kita mulai mendapat hasil (kemenangan). Dan, jika itu ada dalam keyakinan, maka akan berubah menjadi kemenangan," ujar Allardyce dikutip CPFC.com.

"Kita bisa mengubahnya. Tujuannya adalah untuk mencoba menemukan dasar-dasar konsistensi yang akan membawa kita dalam beberapa hasil," katanya.

Allardyce akan melakoni laga debutnya bersama Palace kala bertandang ke Vicarage Road Stadium, markas Watford, dalam laga Boxing Day, pekan ke-18 Premier League, Senin 26 Desember 2016.

#CPFC are pleased to announce Sam Allardyce as the new First Team Manager on a two-and-a-half year contract - https://t.co/fKHsWCuAey ???????? pic.twitter.com/nkA3V7z3qX