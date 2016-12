Ronaldo Kirim Pesan Buat Anak-anak Korban Perang Suriah

VIVA.co.id – Secara emosional Cristiano Ronaldo mengirim pesan kepada anak-anak korban perang di Suriah. Lewat akun Twitter pribadinya, megabintang Real Madrid dan Timnas Portugal ini mengunggah sebuah video yang berisi pesan kepada anak-anak di Aleppo.

Empat tahun sudah koflik terjadi di Suriah. Selama itu pula perang merenggut ribuan nyawa orang-orang tak berdosa, dan menyebabkan jutaan orang mengungsi ke luar Suriah. Tak terkecuali anak-anak, yang harus jadi korban keganasan perang dan kehilangan nyawa serta masa depannya.

Sebagai Duta Perlindungan Anak-anak Dunia, Ronaldo merasakan empati yang begitu besar terhadap penderitaan anak-anak di Suriah. Ia beberapa kali mendonasikan sejumlah materi untuk membantu anak-anak korban perang di Suriah.

Baru-baru ini, Ronaldo mengunggah sebuah video lewat akun Twitter miliknya. Dalam video berdurasi 20 detik, Ronaldo mengirim pesan kepada anak-anak di Suriah agar tetap tak kehilangan harapannya.

"Ini untuk anak-anak di Suriah. Kami tahu bahwa kalian sangat merasakan banyak penderitaan. Saya memang pemain (sepakbola) yang sangat terkenal, tapi kalian aadalah pahlawan sejati," ujar Ronaldo.

"Jangan pernah kehilangan harapan. Dunia ini bersama kalian. Kami peduli kepada kalian. Saya ada bersama kalian," katanya.

Ronaldo memang dikenal sebagai salah satu pesepakbola yang berjiwa dermawan. Beberapa kali ia mendonasikan sejumlah uang untuk anak-anak korban perang, tak hanya di Suriah tapi juga di Palestina dan beberapa negara konflik.

A message of hope to the children affected by the conflict in Syria. @SavetheChildren pic.twitter.com/Zsdvu2nuXd