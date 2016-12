Ungkapan Pamit Bek Australia Ini Getarkan Hati Bobotoh

VIVA.co.id – Akhir musim kompetisi Torabika Soccer Championship (TSC) 2016 menjadi momen yang tak terlupakan bagi sebagian pemain. Tak terkecuali juga bagi pilar asing Persib Bandung, Diogo Ferreira.

Pemain asal Australia ini diketahui telah mengakhiri kiprahnya bersama Maung Bandung seiring rampungnya persaingan ajang TSC pekan lalu. Diogo yang selama membela Persib menggunakan nomor punggung 5 itu pun menyempatkan untuk menyampaikan salam perpisahan.

Dalam akun Instagram pribadinya, @diogoferreira_ pria 27 tahun tersebut berpamitan kembali ke Australia untuk merayakan Natal.

Kontrak Diogo di Persib hingga saat ini belum ada tanda-tanda untuk berlanjut, terlebih lagi slot pemain Asia untuk pemain asing Maung Bandung telah ditempati oleh gelandang Jepang, Shohei Matsunaga.

“Segera sampai di rumah untuk Hari Natal. Terima kasih banyak untuk semua pemain, staff, dan fans PERSIB BANDUNG. Suatu kehormatan. Home just in time for Christmas. A big thanks to all the players, staff & fans of PERSIB BANDUNG. It's been a pleasure,” ungkap Diogo.

Sepanjang membela Persib sejak paruh musim TSC 2016, Diogo telah tampil sebanyak 14 laga, di mana duetnya dengan Vladimir Vujovic tersebut sukses menjadi pelapis Purwaka Yudi yang tengah dibekap cedera dan Yanto Basna yang berlaga di Piala AFF 2016.