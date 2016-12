Gandeng Sponsor Baru, Ini Kostum Baru MU Musim Depan

Kpd Para Supporter dan Fans Madura United FC Tadi malam sdh DEAL Jersey Madura Musim Depan adalah MIzuno (Apparel asal Jepang). Inilah dummy Jersey Madura United FC. Sengaja saya tdk kasih tahu dulu scr keseluruhan (utuh), krn menghindari sisi negatif komersial, krn sponsor belum dibagi2 tempatnya. Jersey ini dibuat di Jepang, dg kwalitas yg sangat bagus.. shg butuh waktu proses produksi dan pengiriman. Yg mau pesan silakan ke Komunitas masing2 atau langsung ke Cafe & Distro Madura United. Harga saat ini Rp 250.000,- kemungkinan akan naik nanti (kata Mizuno), krn akan tersedia di Counter2 Mizuno di Mall dan Pertokoan Mizuno diseluruh Indonesia. Atau utk yg diluar Madura bisa menhub : Distribution Officer Madura United FC. Sdr Jakwan 087883534600 Yg pesan diawal dipastikan mjd prioritas jika sdh sampai di Indonesia. Utk TShirt, PoloShirt, dan Jaket, belum Final krn Dummy belum sampe di saya, shg belum Negosiasi.

