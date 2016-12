Gol Sensasional Mkhitaryan Berbau Offside

VIVA.co.id – Aksi ciamik ditunjukkan Henrikh Mkhitaryan, kala Manchester United menang atas Sunderland, dengan skor 3-1. di Old Trafford, Senin 26 Desember 2016. Di laga tersebut, Mkhitaryan mencetak gol dengan teknik yang tak wajar.

Mkhitaryan membobol gawang The Black Cats lewat teknik scorpion kick. Ya, teknik yang selama ini kita ketahui hanya dimiliki kiper nyentrik Kolombia, Rene Higuita.

Gol sensasional Mkhitaryan terjadi di menit 86. Dia meneruskan umpan Zlatan Ibrahimovic dengan tumitnya.

Publik Old Trafford bergemuruh menyambut gol ini. Kehebohan pun terjadi di dunia maya.

Tetapi, ada beberapa pihak yang menyoroti proses terjadinya gol Mkhitaryan. Mereka menganggap gol fenomenal tersebut berbau offside. Mantan pemain Tottenham Hotspur yang kini jadi pengamat, Gary Lineker, seperti dikutip Daily Mirror, juga berpendapat hal yang sama. Posisi Mkhitaryan menurutnya sudah offside.

OK, Mkhitaryan was quite obviously offside. But that absurd finish was so, so special...

You may enjoy Mkhitaryan's goal if you watch @BBCMOTD tonight. It's so good they let him off being slightly offside.