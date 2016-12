Bomber Muda ManCity Catat Sejarah di Premier League

VIVA.co.id – Sejarah mampu diciptakan bomber muda Manchester City, Kelechi Iheanacho usai membobol gawang Hull City dalam lanjutan Premier League, Senin, 26 Desember 2016 (Selasa dini hari WIB). Iheanacho membobol gawang Hull di menit 78, dan membawa The Citizens menang telak 3-0 di KCOM Stadium.

Seperti dilansir Opta, Iheacacho mencatat sejarah sebagai pemain dengan rasio gol terbaik di Premier League. Pemain 20 tahun ini, rata-rata sukses mencetak gol setiap 96 menit.

Rekor apik lain mampu dicatatkan Iheanacho. Pemain internasional Nigeria ini mencetak 12 gol di Premier League, hanya melalui 19 tembakan tepat sasaran (shoot on target) dalam 38 pertandingan.

Ini menjadi catatan apik, untuk pemain yang baru melakoni musim kedua di Premier League. Iheanacho baru merasakan debut di Premier League, di bawah manajer Manuel Pellegrini, musim 2015-16 lalu.

Iheanacho membobol gawang Hull di menit 78, usai menerima umpan David Silva. Dua gol lainnya tim tamu dicetak Yaya Toure di menit 72 lewat titik penalti, dan bunuh diri Curtis Davies di menit 90+4.

Kemenangan atas Hull City membuat ManCity menempel ketat Chelsea yang menempati puncak klasemen. Tim besutan Pep Guardiola ini menempati peringkat 2 dengan 39 poin dari 18 laga, terpaut tujuh poin dari The Blues.

