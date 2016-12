Ada 30 Ribu 'Vardy' di Duel Leicester Vs Everton

VIVA.co.id – Cara unik dilakukan fans Leicester City terhadap hukuman yang dijatuhkan Asosiasi Sepakbola Inggris, atau FA terhadap Jamie vardy. Hal ini terlihat, saat Leicester menjamu Everton dalam laga Boxing Day Premier League, Senin 26 Desember 2016.

Seperti dilansir 101greatgoals, ada 30 ribu Vardy yang hadir di King Power Stadium. Tentunya, bukan Vardy yang sesungguhnya. Namun, suporter Leicester secara kompak mengenakan topeng Vardy, untuk memprotes keputusan FA.

Vardy menerima kartu merah, karena melakukan pelanggaran terhadap pemain Stoke City, Mame Biram Diouf, pada 17 Desember 2016 lalu . Akibat hal ini, pemain 29 tahun ini harus menerima sanksi sebanyak tiga pertandingan.

Leicester sudah mengajukan banding terkait sanksi ini. Sayang, banding sang juara bertahan ditolak oleh FA. Vardy pun harus absen saat melawan Everton, ditambah dua laga lagi, saat bersua West Ham United dan Middlesbrough.

Namun, Leicester harus mengalami kekalahan saat bersua Everton. Armada Claudio Ranieri takluk 0-2, lewat gol Kevin Mirallas (51') dan Romelu Lukaku (90'+1).

Hasil ini membuat Leicester terpuruk di peringkat 16 dengan 17 poin dari 18 pertandingan. Mereka hanya berjarak tiga poin dari Sunderland yang menempati zona degradasi.

Is there any point to the @FA appeals committee? Even when the referee is blatantly wrong they uphold the decision. Utterly pointless #Vardy — Gary Lineker (@GaryLineker) December 20, 2016

Leicester fans have got a Jamie Vardy mask on their seat today - in protest by owners at his ban pic.twitter.com/6qZccPRGTw — Mike Anstead (@mike_anstead) December 26, 2016