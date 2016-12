Inilah Masa-masa yang Dirindukan Fernando Torres

VIVA.co.id – Karier Fernando Torres sebagai pesepakbola, baik di level klub atau pun tim nasional sudah hampir sempurna. Berbagai trofi bergengsi sudah pernah direngkuhnya.

Namun, dia mengaku ada masa yang selalu dirindukan. Yakni kala dia bermain sepakbola untuk kesenangan, seperti yang dia rasakan saat masih anak-anak.

"Saya sangat rindu masa anak-anak saya, di mana sepakbola menjadi sesuatu yang menyenangkan. Saat pulang sekolah, saya langsung mengerjakan pekerjaan rumah, lalu bermain sepakbola," kata Torres, dikutip Marca.

"Orangtua tak akan mengizinkan saya bermain sepakbola sebelum menyelesaikan tugas rumah. Saya merasa beruntung tinggal di Spanyol, negara yang memungkinkan siapa pun untuk menjadi profesional," ujarnya

Torres dikenal dunia sebagai salah satu bomber berbahaya saat berseragam Atletico Madrid periode 2001 hingga 2007. Di mana dia mencetak 82 gol dari 214 penampilan.

"Sebagai anak-anak, saya memiliki impian untuk bermain di Vicente Calderon. Saya selalu ke sana untuk menyaksikan pertandingan bersama kakek. Saat tiba di Atletico, saya berusia 10 tahun, saya mengalami masa baik dan buruk," ucap Torres.

"Tapi, saya selalu melihat apa yang saya impikan. Saya selalu berjuang untuk membuat orang yang sayang kepada saya merasa bangga. Saya selalu yakin apa yang saya impikan akan terwujud," katanya.

Pernyataan Torres ini disampaikan di sela-sela pemutaran film dokumenter berjudul "The Other Kids", di Raimundo Lulio School, Vallecas. Film ini menceritakan seorang anak asal Uganda bernama Reagan, yang memiliki mimpi menjadi pesepakbola, dan Torres adalah pemain yang diidolakannya. (one)