Bintang West Ham Layak Sandang Gelar 'Raja Assist'

VIVA.co.id – West Ham United memang kini masih berkutat di papan tengah klasemen sementara. Namun, mereka punya sesuatu yang layak dibanggakan.

Jawabannya, apalagi kalau bukan pemain asal Prancis, Dimitri Payet. Dia kini layak mendapat gelar sebagai "Raja Assist Premier League".

Dilansir Ninety Minutes Only, Payet, dari 18 pekan bergulirnya liga sepakbola kasta tertinggi Negeri Ratu Elizabeth II, sudah mengemas 15 assist. Tidak ada pemain lain di Premier League yang menyamai apalagi melebihi torehannya.

1??5?? Assists@dimpayet17 has created more @premierleague goals than any other player in 2016



