Ryan Giggs Dijagokan Jadi Manajer Anyar Swansea

VIVA.co.id – Swansea City telah resmi memecat manajer mereka, Bob Bradley. Manajer asal Amerika Serikat ini dianggap gagal mengangkat prestasi The Swans.

Swansea menunjuk Bradley, menggantikan Francesco Guidolin pada 3 Oktober 2016 lalu. Namun, Bradley hanya mampu membawa tim asal Wales tersebut meraih 2 kemenangan dari 11 pertandingan.

Swansea terpuruk di peringkat 19 Premier League. Mereka baru mengumpulkan 12 poin dari 18 pertandingan.

Muncul pertanyaan, siapa yang akan menggantikan Bradley di kursi manajer Swansea. Fans pun mulai mengungkapkan pendapat mereka.

Seperti dilansir 101greatgoals, fans Swansea mengungkapkan siapa yang layak menjadi manajer anyar. Dan mereka ingin Swansea dilatih oleh pemain legendaris Manchester United, Ryan Giggs.

Giggs punya banyak pengalaman, saat menjadi pemain MU dan pernah menjadi sosok penting di Timnas Wales. Dia juga sempat menjadi manajer interim MU pada 2014, menggantikan David Moyes.

Swansea City can confirm that the club has parted company with manager Bob Bradley. Full story to follow. pic.twitter.com/jMJ8wkUvgh — Swansea City AFC (@SwansOfficial) December 27, 2016

Glad Bradley's gone, but it's hard to get excited when Giggs, Coleman and Pardew are the three favourites to replace him. — Tom (@TomA_791) December 27, 2016

Giggs and Neville's first managerial gigs: a who's who of where not to go if you're in possession of neither experience nor time. — kyri (@Chuparos) December 27, 2016

Time to go for Ryan Giggs now?? #mufc https://t.co/EkWXmRbvMt — 100% rEd DeViL (@hit_e) December 27, 2016

Give it to Giggs. And no need for an interview either... — Jake Humphrey (@mrjakehumphrey) December 27, 2016

Hope Giggs gives Swansea a shot. Win/win either way. He either does really well and starts learning all about being a manager or he does — Callum (@MagnifiqueAM) December 27, 2016

Ryan Giggs to go in at Swansea? Very little to lose in current situation. If he keeps them up, he'll be classed a genius. — Shane Long (@shanelong0011) December 27, 2016

I imagine Savage is revving up the Ryan Giggs bandwaggon right now. — CFC Science (@CFCScience) December 27, 2016