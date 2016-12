Kemenangan Spurs atas Southampton Berkat 'Magis' Wasit

VIVA.co.id – Mike Dean, wasit yang memimpin pertandingan antara Southampton melawan Tottenham Hotspur, Kamis dini hari, jadi bulan-bulanan di media sosial. Dia dianggap menjadi aktor di balik kemenangan Harry Kane cs.

Spurs mempermalukan Southampton dengan skor 4-1. Gol skuat arahan Mauricio Pochettino dicetak oleh Dele Alli yang mencetak sepasang gol, Harry Kane dan Heung-Min Son, sedangkan gol Southampton tercatat atas nama Virgil van Dijk.

Kemarahan fans Southampton meledak ketika Dean memberikan kartu merah kepada Nathan Redmond dan Spurs mendapat hadiah penalti. Padahal, pelanggaran yang dilakukan Redmond terjadi di luar kotak penalti.

Dikutip The Sun, mantan gelandang Liverpool yang juga menjadi pundit di Sky Sports, Jamie Redknapp mengatakan, "Dia (Redmond) melakukan tarikan dan dia tersandung. Saya tak melhat ini sebagai pelanggaran yang harus berbuah penalti.”

"Ini aneh. kontak fisik terjadi di luar kotak penalti. Saya tahu wasit sulit untuk memutuskan, tapi bagi saya, memberikan penalti adalah keputusan berlebihan. Harusnya tak seperti itu," ujarnya.

Bantuan Dean untuk Spurs tak hanya saat laga kontra Southampton. Sebab, Dean sudah tiga kali memimpin laga Spurs musim ini, dan semuanya berakhir dengan kemenangan Spurs.

Selain itu, setiap lawan yang dihadapi Spurs, selalu ada pemain lawan yang diberikan kartu merah. Seperti yang terjadi saat melawan West Ham United, Winston Reid diusir ke luar lapangan dan Spurs mendapat hadiah penalti di injury time babak kedua dan akhirnya menang dengan skor 3-2.

100% sure that Mike Dean is a Spurs fan — Conte Style (@Pranav_CFC) December 29, 2016

So there's the foul. A good 6 or 7 yards outside the box. Then redmond falls into Alli. Mike Dean does love Spurs pic.twitter.com/YD5Zuzos5f — ?JustWhatWeWishedFor (@tonyhall84) December 28, 2016

With Mark 'Clatts' Clattenburg being linked with the Chinese Super League, Mike Dean puts in another blockbuster performance. pic.twitter.com/4EhU0kGxhE — Ball Street (@BallStreet) December 28, 2016

Mike dean for Spurs in 2016/17:



3 games officiated.



3 redcards to the opposition.



2 penalties for Spurs.



Sign him up @ChelseaFC pic.twitter.com/5wFnoWk8iv — ? (@AddictedToCFC) December 28, 2016

Mike Dean's last 7 Spurs games:



Spurs win: 6

Draw: 1

Spurs loss: 0



Penalties awarded for Spurs: 5

Red cards given to opposition: 3 pic.twitter.com/qayH8ES7bM — FourFourTweet (@FourFourTweet) December 28, 2016

Mike Dean is to Spurs what Howard Webb was to Man Utd, completely biased, except Dean doesn't even try to hide it.



Scandalous. — East Lower (@ArsenesGlasses_) December 29, 2016

Mike Dean and Moussa Dembele are boys. #CelebRefs pic.twitter.com/TLngCHZ9en — Celeb Refs (@CelebRefs) December 28, 2016

The mere fact that Mike Dean is giving high fives and fist bumps to Tottenham players is actually making me question this leagues integrity — ali (@aliladiere) December 28, 2016