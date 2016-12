Dibuang MU, Chelsea Siap 'Pulangkan' Chicharito ke Inggris

VIVA.co.id – Manajer Chelsea, Antonio Conte, dikabarkan tengah memburu bomber Bayer Leverkusen, yang notabene adalah bekas pemain Manchester United, Javier Hernandez atau yang dikenal dengan Chicharito. Dana segar sudah disiapkan menajemen The Blues.

Chicharito mengalami masa sulit saat masih berseragam Setan Merah. Keberadaannya dalam skuat hanya menjadi "ban serep" untuk Robin van Persie atau Wayne Rooney.

Dia juga sempat menjalani masa pinjaman ke Real Madrid selama satu musim. Dari 23 pertandingan yang dilakoni bersama Los Blancos, dia menyumbang 7 gol.

Setelah itu, bukannya melihat progres dari sang pemain, MU, sebagai klub pemilik malah melepasnya secara permanen ke Leverkusen dengan harga £7 juta.

Bersama Leverkusen lah Chicharito bisa balas dendam dengan manis. Dia mampu membuktikan diri sebagai mesin gol bagi klub Bundesliga tersebut.

Mulai berkompetisi di Bundesliga pada pertengahan 2015, Chicha langsung menyabet penghargaan sebagai Bundesliga Player of the Month pada November 2015, Desember 2015, Januari 2016, dan September 2016. Dua penghargaan bergengsi lainnya adalah Bundesliga Idol 2015 dan masuk dalam Bundesliga Team of the Season 2015-2016.

Bild melansir, Chelsea harus mengeluarkan dana sebesar £34 juta jika ingin mendapat tandatangan pemain yang hampir memutuskan pensiun dari sepakbola saat berusia 20 tahun ini. Musim ini, Chicha sudah mencetak 5 gol dari 15 pertandingan Bundesliga.

Adapun pesaing Chelsea untuk mendatangkan Chicharito adalah dua klub Premier League lainnya. Liverpool dan Tottenham Hotspur juga memiliki minat yang sama, namun Chelsea berada di garda terdepan untuk mendapatkannya.