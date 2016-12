Ganjen di Medsos, Bintang Premier League Kena Batunya

VIVA.co.id – Gelandang Middlesbrough, Gaston Ramirez, terpaksa harus menahan malu atas perbuatannya. Dia coba menggoda seorang wanita lewat akun Instagramnya.

Di akun Instagram pribadinya, gasramirez10, dia mengirimkan sebuah pesan pribadi ke seorang wanita. Ramirez mengatakan "Are you single?"

Sang wanita incaran pun menjawab dengan tegas "Yeah but your not" atau "Ya, tapi Anda tidak". Bahkan, tak hanya mengirimkan balasan berupa tulisan, wanita tersebut juga mengirim potongan tulisan dari Wikipedia yang menceritakan status gelandang asal Uruguay tersebut.

Di Wikipedia tertulis bahwa Ramirez sudah menikah dengan Micaela Duarte pada musim panas 2016. Bahkan, di situs ensiklopedia itu, tertulis Ramirez sudah memiliki seorang anak, dikutip The Sun.

Untuk menutupi rasa malu, dengan cepat Ramirez tak hanya menghapus pesan tersebut, tapi juga langsung menonaktifkan semua akun media sosialnya. Tapi usahanya sia-sia, karena ‘kecepatan tangan’ netizen berhasil mendapatkan bukti potongan gambar dari pesannya di Instagram.

Tahun 2016-2017 menjadi musim kedua Ramirez berseragam The Boro (julukan Middlesbrough). Di musim perdananya, pemain berusia 26 tahun tersebut mencetak 7 gol dari 18 pertandingan.

Musim ini, dia bermain di 15 laga, 13 pertandingan di antaranya dipasang sebagai starter oleh sang manajer, Aitor Karanka. Sepasang gol menjadi torehannya sejauh ini.