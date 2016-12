Milan dan Roma Saling Sikut Demi Gelandang Buangan Arsenal

VIVA.co.id – Meski kini bermain untuk klub kecil, Bournemouth, bukan berarti Jack Wilshere sepi peminat. Buktinya, dua klub raksasa Serie A, AC Milan dan AS Roma, tertarik merekrutnya, seperti diberitakan This is Futbol.

Akhir Agustus lalu, Bournemouth merekrut Wilshere dari Arsenal dengan status pinjaman selama satu musim penuh. Keputusan Wilshere meninggalkan Emirates Stadium lantaran minimnya waktu bermain yang didapatnya.

Sejatinya, kontrak Wilshere di Arsenal masih tersisa 18 bulan lagi. Masih banyak kemungkinan yang bisa terjadi untuk masa depannya.

Kemungkinan pertama adalah Bournemouth akan memermanenkan kontrak Wilshere dengan membayarkan sejumlah uang. Kedua, dia akan dikembalikan ke klub pemilik.

Dan jika itu terjadi, Arsenal pun berhak mempertahankan atau pun melepasnya ke klub lain lagi dengan status permanen ataupun pinjaman. Kemungkinan Arsenal akan mempertahankan tetap ada, mengingat saat ini pihak klub belum menemukan solusi untuk status kontrak Mesut Oezil yang memberatkan finansial klub jika ingin diperpanjang kontraknya.

Jika kesepakatan antara Oezil dan Arsenal mandek, bisa jadi Wilshere akan kembali menjadi pilihan di lini tengah. Kalau pun tidak, maka ini menjadi keuntungan bagi AS Roma dan AC Milan.

Sejak masuk skuat utama Arsenal pada 2008, Bournemouth adalah klub kedua di mana pemain berusia 24 tahun ini menjalani masa pinjaman. Sebelumnya, dia juga pernah dipinjamkan ke Bolton Wenderers pada 2010 silam. (one)