Ibrahimovic: Ronaldo 'Asli' Lebih Hebat Ketimbang Cristiano

VIVA.co.id – Bukan rahasia lagi jika bintang Manchester United, Zlatan Ibrahimovic, adalah pengagum Ronaldo. Namun bukan Cristiano Ronaldo yang dimaksud, melainkan Ronaldo milik Negeri Samba, Ronaldo Luis Nazario de Lima.

Bahkan, meski Cristiano memiliki jumlah trofi Ballon d'Or lebih banyak dari Ronaldo, Ibrahimovic tetap melihat Ronaldo asal Brasil lebih hebat dari Ronaldo milik tim nasional Portugal. Ronaldo Brasil menjadi Pemain Terbaik Dunia 1996, 1999 dan 2002.

Meski kedua Ronaldo adalah pemain hebat dunia, namun Ibra (sapaan Ibrahimovic) menilainya berbeda. Baginya, CR7 hebat karena kerja keras, sedangkan yang dia kagumi dari sosok Ronaldo adalah karena kehebatan yang dimiliki, lahir secara alami.

"Mereka berbeda karena dia (Cristiano) bermain bagus karena latihan keras, dia tidak hebat secara alami seperti Ronaldo," kata Ibra, dikutip Soccerway.

"Saya rasa, Ronaldo, Il Fenomeno, adalah yang terbaik. Dia seorang panutan dalam sepakbola. Kehebatannya tidak diciptakan sendiri, tapi lahir dengan alami, bukan karena latihan keras," ujarnya.

Berbicara soal perjalanan karier, baik Ronaldo dan Ibrahimovic memiliki kemiripan. Keduanya sama-sama pernah memperkuat Barcelona, Inter Milan dan AC Milan.

Uniknya, Ibrahimovic pernah melawan idolanya tersebut saat memperkuat Inter Milan, dan Ronaldo bermain untuk AC Milan. Saat sebelum kick off, Ibrahimovic tak mampu menyembunyikan rasa kagumnya menatap sambil tersenyum pemain yang dikagumi ada di hadapan mata. (one)

