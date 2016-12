Jadwal Siaran Langsung Premier League, 31 Desember 2016

VIVA.co.id – Sajian duel dari arena Premier League akan kembali bergulir pada penghujung hari tahun ini, Sabtu 31 Desember 2016. Sejumlah laga seru sangat menarik untuk disaksikan menemani para pencinta sepakbola pada malam pergantian tahun.

Ada delapan tim yang akan terlibat dalam pertarungan sengit kali ini. Pada dini hari WIB nanti, Hull City mendapat hadangan dari tim Merseyside biru, Everton dalam laga yang akan digelar di KCOM Stadium untuk berjuang untuk merangkak dari dasar klasemen.

Chelsea akan menjamu tamunya Stoke City di Stamford Bridge dengan misi mengamankan poin penuh guna mengukuhkan posisi puncak di tabel klasemen.

Sementara itu Manchester United mendapat tantangan dari Middlesbrough di hadapan publik Old Trafford. MU tentunya berupaya mempertahankan tren positifnya yang telah mengukir 4 kemenangan beruntun di Premier League.

Sedangkan, juara bertahan Leicester City siap meladeni perlawanan armada West Ham United dan berharap mampu memetik 3 poin. Ketiga laga tersebut akan digelar serempak pada pukul 22.00 WIB dan tentunya jadi sajian menarik jelang detik-detik pergantian tahun 2017.

Berikut jadwal siaran langsung Premier League, Sabtu 31 Desember 2016:

03.00 WIB Hull City vs Everton beIN Sports 1

22:00 WIB Chelsea vs Stoke City beIN Sports 2

22:00 WIB Man.United vs Middlesbrough beIN Sports 1

22:00 WIB Leicester City vs West Ham Utd beIN Sports 3