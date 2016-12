Rooney Dipastikan Absen Kontra Middlesbrough

VIVA.co.id – Manchester United dipastikan belum bisa diperkuat sang kapten, Wayne Rooney saat berhadapan dengan Middlesbrough dalam lanjutan Premier League, Sabtu 31 Desember 2016. Rooney tak bisa tampil di Old Trafford karena belum pulih dari cedera otot.

Rooney harus absen saat MU menundukkan Sunderland 3-1 di laga Boxing Day, 26 Desember 2016 karena mengalami cedera saat latihan. Dan manajer Setan Merah, Jose Mourinho, memastikan pemain 31 tahun ini belum bisa tampil saat bersua The Boro.

"Absen," kata Mourinho saat ditanya apakah Rooney sudah bisa bermain. Dia juga menjawab, "Belum tahu asti," saat ditanya kapan Rooney bisa pulih dari cedera.

Jose Mourinho tells #MUTVHD: "Luke Shaw is training without any problem, but I don't think he's ready to start. Rooney is still injured."