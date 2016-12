Kiper Barcelona Absen Dua Pekan

VIVA.co.id – Kabar buruk datang untuk Barcelona. Blaugrana harus kehilangan kiper Jasper Cillessen karena mengalami cedera betis.

Cillessen merupakan kiper pelapis Marc-Andre Ter Stegen. Pemain internasional Belanda ini telah tampil dalam empat penampilan untuk Barca di semua kompetisi.

"Pemain utama, Jasper Cillessen mengalami cedera otot soleus (betis) di kaki kirinya. Dokter berkata, dia akan absen seiktar dua minggu," demikian bunyi pernyataan situs resmi Barcelona.

