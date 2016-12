Klub Ini Pecahkan Rekor Ajax yang Bertahan 44 Tahun

VIVA.co.id – The New Saints, klub asal Wales memecahkan rekor yang telah bertahan selama 44 tahun. The New Saints, berhasil memecahkan rekor kemenangan beruntun yang sebelumnya di pegang Ajax Amsterdam.

Dikutip dari ESPN, kemenangan The New Saints dari Cefn Druid 2-0, Jumat 30 Desember 2016, telah meraih 27 kemenangan secara beruntun. Mereka unggul satu kemenangan dari Ajax.

The New Saints mencatatkan 21 kemenangan di liga, empat di Wales Cup dan dua di Scottish Challlenge Cup, di mana mereka diundang bermain di musim ini. Ajax sendiri meraih kemenangan secara beruntun pada tahun 1971-1972, saat Johan Cruyff, Arie Haan, Ruud Krol, dan Johan Neeskens bermain dengan gaya Total Football-nya.

Ketika itu, Ajax meraih 19 kemenangan di liga, empat laga di Eropa dan tiga di Piala Belanda. Tahun 1995-1996, Frank De Boer, Ronald De Boer, Edgar Davids dan Jari Litmanen memenangkan 25 pertandingan beruntun, di bawah asuhan Louis Van Gaal.

Real Madrid meraih 22 kemenangan selama musim 2014/2015. Sedangkan klub asal Brasil, Coritiba meraih 24 kemenangan pada 2011.

Pada November lalu, Ajax sempat mengirim 27 krat bir untuk East Kilbride, klub asal Skotlandia yang meraih 30 kemenangan beruntun. Namun, menurut Guinness World Records, rekor tersebut tidak diraih oleh tim yang berasal dari liga papan atas di negaranya. (asp)