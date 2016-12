Ronaldo Pilihkan Posisi Bermain untuk Sang Buah Hati

VIVA.co.id – "Like Father Like Son", istilah ini sangat pas menggambarkan sosok megabintang Real Madrid, Cristiano Ronaldo dan sang buah hati, Cristiano Ronaldo Jr. Sang Ayah menginginkan anaknya menjadi pesepakbola.

Bahkan, Ronaldo memilihkan posisi apa yang ingin diperankan sang anak suatu hari kelak. Pemain dengan nama beken CR7 ini ingin Ronaldo Jr menjadi seorang striker, alias penyerang.

"Tentu saja, saya ingin putra saya menjadi seorang pesepakbola seperti Ayahnya," kata Ronaldo saat diwawancara stasiun TV Mesit, E ON TV, dilansir Four Four Two.

"Saya sepenuhnya menyadari ini sebuah tantangan besar untuknya, ini jelas tidak mudah," ujarnya.

Meski demikian, eks Manchester United ini juga tak mau terlalu mengekang soal masa depan Ronaldo Jr. Dia tetap membebaskan sang Anak untuk menjadi apa yang dia mau.

"Tapi dari itu (keinginannya melihat sang anak menjadi seorang pesepakbola), dia boleh menjadi apa pun yang dia mau, saya tidak akan memaksa dan memberinya tekanan," ucap Ronaldo.

"Ada pun sedikit arahan yang saya berikan adalah untuknya menjadi seorang striker, bukan penjaga gawang. Ya, saya ingin dia menjadi striker," ujar mantan kekasih Paris Hilton ini. (asp)