Catatan Luar Biasa Gelandang Chelsea di Premier League

VIVA.co.id – Prestasi luar biasa ditorehkan oleh gelandang Chelsea, N'Golo Kante, di ajang Premier League. Kante ternyata menjadi pemain yang punya perolehan poin terbanyak.

Bahkan, poin yang dikumpulkan Kante lebih banyak ketimbang klub-klub Premier League lainnya.

Kante baru merumput di ajang Premier League pada musim 2015/16. Sebanyak 54 laga sudah dilakoninya sejak musim lalu hingga sekarang.

Lewat 54 pertandingan tersebut, Kante sudah mendulang 37 kemenangan, 12 hasil imbang, dan kalah di lima kesempatan saat membela Leicester City dan Chelsea. Artinya, Kante sudah mengumpulkan 123 poin sepanjang kariernya di Premier League.

Footy Accumulators melansir, perolehan poin pemain berpaspor Prancis tersebut, dalam dua musim belakangan, ternyata lebih banyak ketimbang klub Premier League lain.

